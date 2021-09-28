Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş - Haberler
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Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş

Kendi ölüm tarihini bilmesiyle tanınan dünyaca ünlü kahin Nostradamus, 10 Mayıs'ta dünyanın sonunun geleceği yönünde kehanette bulunmuştu. Ancak bu 10 Mayıs'ın hangi yılda olduğu bilinmiyor.

16. yüzyıl kahini Nostradamus'un kehanetleri gündem olmaya evam ediyor. Kendi ölüm tarihini dahi bilen Nostradamus'un dünyanın sonuna ilişkin tahmini de tüyler ürpertti. Nostradamus, 10 Mayıs'ta dünyanın sonunun geleceğini söyledi. Ancak yılı vermedi.

Kendisine ''İyi geceler'' diyen papaza ''Sabah öleceğim'' yanıtı veren ve sabah hayata gözlerini yuman Fransız astrolog Michel de Nostradamus'un kehanetleri korku yarattı.

İşte Nostradamus kehanetlerinden bazıları:

Nostradamus, 10 Mayıs'ta insanlığın sonunun geleceğine dair kehanette bulundu ancak bu 10 Mayıs'ın hangi yıla denk geldiği henüz bilinmiyor.

Nostradamus, üçüncü dünya savaşının başlayacağını ve bu savaşın diğer iki savaştan çok daha büyük kayıplara neden olacağını söyledi. Ayrıca üçüncü dünya savaşı, en az 25 yıl sürecek.

Nostradamus, yanardağların patlayacağını, özellikle ABD'deki Yellowstone Parkı'nda bu patlamaların gerçekleşeceğine dair bir iddiada bulundu.

Nostradamus, Güneş'te büyük patlamalar meydana geleceğini öngörüyor. Üstelik uzmanlar bu patlamaların, bütün elektronik sistemlerimizi etkisiz hale getireceğini belirtiyor.

Nostradamus, uzun savaşların ve doğal afetlerin ardından dünya üzerinde binlerce yıllık barış ve huzurun geleceği kehanetinde de bulundu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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