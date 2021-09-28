Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş

16. yüzyıl kahini Nostradamus'un kehanetleri gündem olmaya evam ediyor. Kendi ölüm tarihini dahi bilen Nostradamus'un dünyanın sonuna ilişkin tahmini de tüyler ürpertti. Nostradamus, 10 Mayıs'ta dünyanın sonunun geleceğini söyledi. Ancak yılı vermedi.

"SABAH ÖLECEĞİM"

Kendisine ''İyi geceler'' diyen papaza ''Sabah öleceğim'' yanıtı veren ve sabah hayata gözlerini yuman Fransız astrolog Michel de Nostradamus'un kehanetleri korku yarattı.

İşte Nostradamus kehanetlerinden bazıları:

DÜNYANIN SONU 10 MAYIS'TA GELECEK

Nostradamus, 10 Mayıs'ta insanlığın sonunun geleceğine dair kehanette bulundu ancak bu 10 Mayıs'ın hangi yıla denk geldiği henüz bilinmiyor.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI 25 YIL SÜRECEK

Nostradamus, üçüncü dünya savaşının başlayacağını ve bu savaşın diğer iki savaştan çok daha büyük kayıplara neden olacağını söyledi. Ayrıca üçüncü dünya savaşı, en az 25 yıl sürecek.

PEŞ PEŞE YANARDAĞLAR PATLAYACAK

Nostradamus, yanardağların patlayacağını, özellikle ABD'deki Yellowstone Parkı'nda bu patlamaların gerçekleşeceğine dair bir iddiada bulundu.

GÜNEŞTEKİ PATLAMALAR HAYATIMIZI ETKİLEYECEK

Nostradamus, Güneş'te büyük patlamalar meydana geleceğini öngörüyor. Üstelik uzmanlar bu patlamaların, bütün elektronik sistemlerimizi etkisiz hale getireceğini belirtiyor.

BİNLERCE YILLIK BARIŞ GELECEK

Nostradamus, uzun savaşların ve doğal afetlerin ardından dünya üzerinde binlerce yıllık barış ve huzurun geleceği kehanetinde de bulundu.

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