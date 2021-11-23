Kendisi ile evlenen kadın, bu sefer de kendisini aldattığı için boşanma davası açtı

33 yaşındaki Brezilyalı modelCris Galera'nın kendi kendiyle evlenmesi dikkat çekmişti. Bu hareketi çok konuşulan model, şimdi de yeni bir karar alarak kendisiyle boşanmaya karar verdi. Galera'nın bu kararının arkasında, başka birini bulması yatıyor.

ERKEKLERE OLAN GÜVENİ SARSILDI

Brezilyalı model zaman içinde erkeklere olan güveninin sarsıldığını ve kendisi ile evlenmeye karar verdiğini açıklamıştı. Erkeklerden bıktığını ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak tek başına mutlu olabileceğini dile getiren Galera boşanma talebinde bulundu.

BAŞKA BİRİNİ BULDU

Sao Paulo kentindeki bir Katolik kilisenin önünde verdiği düğün pozlarıyla sosyal medyada konuşulan Galera, özel bir kişiyle tanıştığı için boşanmaya karar verdiğini söyledi. Boşanma hakkında konuşan Galera, "Evliliğim sürdüğü sürece mutluydum. Ancak başka birine aşık olmaya başladım. Onun özel bir kişi olduğunu hissettiğimde aşka inanmaya başladım" dedi.

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