Kendi evine traktör ile girdi
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Kendi evine traktör ile girdi

Kendi evine traktör ile girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 88 yaşındaki adam kullandığı traktörün kontrolünü kaybedince kendi evine girdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 88 yaşındaki adam kullandığı traktörün kontrolünü kaybedince kendi evine girdi. Çarpmanın etkisi ile aracın lastiğinin biri evin duvarının içinde kaldı.

Kaza, Dinar'a bağlı Çapalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Yıldız (88) isimli yaşlı adam sabah saatlerinde kullandığı traktör ile evinin bahçesinden çıkmak istediği sırada bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Yıldız'ın evinin duvarına çarparak durabildi. Kazada traktöründen lastiklerinden biri evin duvarının içinde kalırken, olayda Yıldız yaralandı. Aile üyelerinin haber vermesi ile Yıldız olay yerinde gelen 112 Acil servis ambulansı ile Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kendi evine traktör ile girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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