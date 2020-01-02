Kendi çizimleriyle Cemal Süreya sergisi ilk kez AKSM'de

02.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:55

Küçükçekmece Belediyesi, Cemal Süreya'nın aramızdan ayrılışının 30. yılında, kendi çizimlerinin ve çağdaş sanatçıların yorumlarının bulunduğu özel bir sergi ile anacak. Cemal Süreya' nın kız kardeşi ve yeğenleri de anma etkinliğine katılacak.



Küçükçekmece Belediyesi, Türk şiirinin önemli isimlerinden Cemal Süreya'yı aramızdan ayrılışının otuzuncu yılında özel bir etkinlikle anacak. Cemal Süreya' nın, ilk kez sanatseverlerle buluşacak el çizimlerinin yer aldığı sergi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Küçükçekmeceliler ile buluşacak. Günümüz sanatçılarından 40 önemli ismin, Cemal Süreya'yı, yaşamı ve eserleri üzerinden ele aldığı sergi 8 Ocak'ta kapılarını açacak. Ayrıca, açılış akşamı Babazula'nın kurucusu Murat Ertel, Esma Ertel ve şair, yazar, oyuncu Orhan Alkaya da ortak performansları ile Süreya'nın şiirlerini müzikle buluşturacak.



40 sanatçının, fotoğraf, resim, video, enstalasyon ve seramik çalışmaları ile Cemal Süreya'nın el çizimlerinin yer aldığı 'Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak' isimli sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, alanlarında uzman 40 sanatçı, Ara Güler, Bahar Oganer, Cemil Ergün, Çağdaş Erçelik, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Devrim Erbil, Fırat Bingöl, Fırat Neziroğlu, Görkem Dikel, Güneş Acur, Halime Türkyılmaz, Hülya Sözer, Hüseyin Işık, Hüseyin Rüstemoğlu, İpek Şenel, Mehmet Kavukçu, Nazan Azeri, Nezihe Bilen Ateş, Reşat Başar, Selahattin Yıldırım, Zafer Erkan, Ragıp Basmazölmez, Balkan Naci İslimyeli, Turgay Kantürk, Serdal Kesgin, Raziye Kubat, Şevket Sönmez, Nevhiz Tanyeli, İpek Tekil, Metin Üstündağ, eserleriyle yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA