Kendi cep telefonları ile kamera arkası yaptılar
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Kendi cep telefonları ile kamera arkası yaptılar

Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın kendi cep telefonundan Baba Parası filminden kamera arkası görüntüler...

23.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:17
Kendi cep telefonları ile kamera arkası yaptılar

Filmin hazırlık aşamalarını kendi cep telefonları ile çeken sevilen oyuncular, etraflarındaki oyuncu arkadaşlarına espriler yapıyor ve komik sataşmalar yaşanıyor.

Baba Parası filminin fotoğraf çekimi, oyuncu karavanındaki hazırlıklar, bahçede kahve molasındaki sohbetlerden en doğal halleri cep telefonuna yansıyınca Baba Parası ekibinin en doğal halleri ortaya çıkıyor... Vizyona çıkmak için geri sayım yapan filmin çok konuşulan ve merak edilen kamera arkası görüntülerine biri daha eklendi..

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği 'Baba Parası'nda Ahmet Kural, , Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyorlar. TR 40 33 Productions yapımcılığında 'Baba Parası' 1 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

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: Kendi cep telefonları ile kamera arkası yaptılar
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