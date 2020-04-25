Kendi bestelediği türküyü evinin terasından mahalleliyle paylaştı Tolga Özer'in "yaktın bizi korona" isimli türküsünü söylemesi Tolga Özer ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde berberlik yapan müzisyen Tolga Özer, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla mahalleliye evinin terasında kendi bestelediği "yaktın bizi korona" isimli türküsünü söyledi.

Tolga Özer'in "yaktın bizi korona" isimli türküsünü söylemesi Tolga Özer ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde berberlik yapan müzisyen Tolga Özer, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla mahalleliye evinin terasında kendi bestelediği "yaktın bizi korona" isimli türküsünü söyledi. Kaynak: AA