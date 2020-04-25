Kendi bestelediği türküyü evinin terasından mahalleliyle paylaştı
Tolga Özer'in "yaktın bizi korona" isimli türküsünü söylemesi Tolga Özer ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde berberlik yapan müzisyen Tolga Özer, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla mahalleliye evinin terasında kendi bestelediği "yaktın bizi korona" isimli türküsünü söyledi.
25.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:13
Tolga Özer'in "yaktın bizi korona" isimli türküsünü söylemesi
Tolga Özer ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde berberlik yapan müzisyen Tolga Özer, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla mahalleliye evinin terasında kendi bestelediği "yaktın bizi korona" isimli türküsünü söyledi.
Kaynak: AA