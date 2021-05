Kendall Jenner kimdir? Kendall Jenner kaç yaşında, nereli? Kendall Jenner biyografisi!

KENDALL JENNER KİMDİR?

Kendall Nicole Jenner (d. 3 Kasım 1995, Los Angeles), Amerikalı model ve televizyon kişiliği. E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol almaktadır. Ayrıca Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir.

HAYATI

Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kylie Jenner adında öz kız kardeşi ve anne tarafından Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kendall, ünlü Amerikalı genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir. Kim Kardashian'ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşlerinden Kendall, üvey ablası ile birlikte "Keeping Up with the Kardashians" adındaki televizyon programı ile yaptığı modellik ve girişimcilik çalışmalarıyla ismini duyurmuştur. Kendall'ın çocukluğu Calabasas, Los Angeles'de geçti. Burada Sierra Canyon Okulu'nda eğitim aldı ve 2014 yılında mezun oldu.

KARİYERİ

Kendall 13 yaşında moda dünyasına katıldı. İlk olarak kız kardeşi Kylie ile Paper Magazine dergisinin 'Güzel İnsanlar' başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Wilhelmina Models modellik ajansı ile anlaşarak modellik kariyerine başladı. OK!, Teen Vogue, Seventeen dergileri için çekim yaptı. 2011 yılında kız kardeşi Kylie ile birlikte Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' olarak seçilmişlerdir. 2011 yılında Kendall, Miss Vogue kapağını süsleyen ikinci model oldu. 2012 yılında ise Teen Vogue dergisine kapak olmuştur. Kendall ve kız kardeşi Kylie, moda tasarımı dünyasına atıldılar, Kendall & Kylie adında bir giyim markası yarattılar. Ardından, Steve Madden — Madden Girl markası için aksesuar ve ayakkabı tasarladılar. 2014 yılının baharında Kendall, New York Moda Haftası'nda Marc Jacobs, Donna Karan, Diane von Fürstenberg, Tommy Hilfiger,] Paris'de; Sonia Rykiel, Balmain, Givenchy, Chanel, Milano'da; Fendi, Ports 1961, Bottega Veneta, Pucci, Dolce & Gabbana markalarının defilelerinde yer aldı. The Society Manangement, Elite Paris ? Elite London gibi ajanslarla çalışan Kendall, W Magazine, V Magazine, Vogue Paris ve Interview Magazine dergilerinde fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi.

2015 yılında Harper's Bazaar, GQ ve Marie Claire Endonezya dergilerinin kapağında yer alan Kendall, Calvin Klein markasının yeni yüzü seçildi. Haziran ayında Türkiye'ye gelen Kendall, Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıktı. Burada beş farklı giysi içinde beş kez yürüdü.

Jenner, Forbes en çok kazanan modeller listesinde 2018'in en zengin modeli seçildi.

FİLMOGRAFİSİ

Keeping Up with the Kardashians

E! True Hollywood Story

Kourtney and Khloé Take Miami

Kourtney and Kim Take New York

Khloé & Lamar

America's Next Top Model Cycle 18

Hawaii Five-0

Ridiculousness

MuchMusic Video Ödülleri

The High Fructose Adventures of Annoying Orange

I Am Cait