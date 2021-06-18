Kenan Yavuz Etnografya Müzesi TÜRSAB heyetini ağırladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin 2021 yılı Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü alması tesadüf olmayıp tamamen bir başarı hikayesidir.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin 2021 yılı Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü alması tesadüf olmayıp tamamen bir başarı hikayesidir. Türk turizmimiz içinde çok önemli bir çalışma olacaktır." dedi.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla kente gelen Bilir başkanlığındaki heyet, ilin tarihi ve kültürel potansiyelini yerinde inceledi.

Daha sonra toplantı için Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne gelen heyet, müzeyi gezerek kurucusu Kenan Yavuz'dan bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, burada düzenlenen toplantıda Bayburt'ta çalışmaları süren gezi rotası ile kentin turizm potansiyeli hakkında sunum yaptı.

Bilir, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de mesleki temaslarda bulunduklarını söyledi.

Bu kapsamda müzeyi ziyaret ederek kurucusu Yavuz'u tebrik ettiklerini belirten Bilir, "Burada yaşayan bir tarih var. Bu tarihi Kenan Yavuz Anadolu'nun güzel köşelerinden birisi olan Bayburt'ta yaşatma gayretine girmiş. Doğduğu büyüdüğü ve çocukluğunun geçmiş olduğu, iş hayatındayken her yıl ziyaret ettiği bu köyünün doğal mimarisine uygun bir şekilde dizayn ederek mini bir köy yaratmış. Hem kapalı hem açık alanı olan bir müzeye dönüştürmüş." dedi.

Ziyaretçilerin sadece sıradan bir etnografya müzesi görmeyeceğini vurgulayan Bilir şunları kaydetti:

"Ziyaretçiler bir yaşamı, geçmişi ve insanlığın köklerine olan yolculuğunu görmüş olacak. Dolayısıyla ben çok etkilendim. Bu müze anlatılarak,tarif edilerek anlatılacak bir müze değil, gelinip ziyaret edilip burada yaşanılması gereken bir süreç var. Yine Kenan Yavuz, bölgenin misafirperverliğine ev sahipliği yaklaşımıyla bölge mimarisine uygun ve tamamen bölgeye has ürünlerin, bölgeye has kültürle ikram edildiği konuk evi yapmış. Gelen misafirleri burada ağırlayabiliyor. Bu çalışma aynı zamanda ülkemizdeki bölgeler için, bölgesel kalkınma için önemli bir çalışma. Bu anlamda ben herkesin kendi köklerine yolculuğunu, kendi birikimlerini ve kendi öz kültürünü yaşatmak için buraya gelip örnek alıp kendi bölgelerinde Anadolu'nun farklı bölgelerinde benzer çalışmaları yapabilir."

Bilir, müzenin Avrupa'nın en önemli ödüllerinden birini almasının tesadüf değil tamamen bir başarı hikayesi olduğunu aktardı.

Ödülün Türk turizmi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bilir şöyle devam etti:

"Burası Baksı Müzesi'nden sonra Bayburt'taki Avrupa ödüllü ikinci müze. Dolayısıyla görüyoruz ki bu bölgede yetişen insanlar bir gün tekrar kendi bölgelerine gelip köklerine yönelik yatırımlar yapmışlar. Bayburt tarih kültür ve hikayeler anlamında çok önemli turizm destinasyonu olabilecek bir yer. Fakat Karadeniz'deki güçlü turizm destinasyonlarına sahip olan Trabzon, Rize, Artvin Ordu gibi illerin biraz gerisinde kalmış. Ancak bu illerimiz kadar Bayburt ve Gümüşhane'de zengin. Dolayısıyla müzelerimizle birlikte hem bölgesel kalkınmaya hem ülkemizdeki diğer bölgelere örnek olması açısından hem de Bayburt'un turizmden gerekli payı alabilecek bir tetikleme olacaktır. Bundan sonra hem seyahat acentelerimizin hem diğer paydaşlarımızın hem de yurt içi ve dışından ziyaretçilerin Bayburt'u ziyaret edeceğini ümit ediyoruz."

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gümrükçüoğlu, Öznur Pala, Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, Merkez Denetim Departmanı Müdürü Erol Beşe'nin yer aldığı heyete, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile diğer ilgiler eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci