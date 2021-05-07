Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne Avrupa'dan büyük ödül

İş insanı Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü Bayburt Beşpınar köyünde kurduğu etnografya müzesi Avrupa Konseyi himayesindeki Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından düzenlenen EMYA (European Museum of the Year Award) SILLETTO büyük ödülünü kazandı.

İş insanı Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü Bayburt Beşpınar köyünde kurduğu etnografya müzesi Avrupa Konseyi himayesindeki Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından düzenlenen EMYA (European Museum of the Year Award) SILLETTO büyük ödülünü kazandı.

Avrupa Müze Forumu yaptığı açıklamanın ödül gerekçesinde, "Yerel halkın desteği ve katılımı ile birlikte gerçekleştirdiği kültürel çalışmalar, kırsal yaşam zenginliğini temel alarak, sosyal ve ekonomik hayatın canlanmasında çok başarılı ve örnek projelere imza atmak, son yüzyılda dramatik sosyo-ekonomik dönüşümler nedeniyle yaşanan göç sorununu gündeme taşımak, yerel halkın yaşamını ve hikayelerini kurumsal bir kimlik ile tanıtmak, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını örneklendirerek dünyaya taşımak ve sosyo ekonomik yaşamına katkı koymak" ifadelerine yer verdi.

"AMACIMIZ ANADOLU'NUN KÜLTÜR MİRASINI GELECEĞE TAŞIMAK"

Ödülü Silletto Trust üyesi Carol Jackson ve EMYA Jüri üyesi Dina Sorokina'nın elinden alan müze kurucusu Kenan Yavuz, "Doğup büyüdüğüm topraklara borcumu ödemek amacıyla sosyal sorumluluk projesi olarak on yıllık bir emek sonucu ailem ile birlikte kurduğum müzenin, uluslararası alanda böylesine büyük bir ödül ile taçlandırılmış olmasından gurur duyuyorum. Amacımız; Anadolu'nun kültür mirasını ve büyük medeniyetimizin izlerini geçmişten geleceğe taşımaktır. Değişmemesi gereken güzelliklerimizi korumak ve zaman-mekan ilişkisi içerisinde yeni nesillerin dimağında canlı tutmak zorundayız. Zira, mekan olmadan medeniyetimizi yeni kuşakları hafızasına nakşetmek mümkün olmayacaktır" dedi.

Dünya müzecilik anlayışına yepyeni bir bakış açısı getirmeye çalıştıklarını anlatan Kenan Yavuz, "Yaşanmışlıktan hareket ederek, köylerimizde virane olan evlerden topladığımız taşlar ve ahşaplar ile 26 farklı mekandan oluşan 15 bin metrekare büyüklüğe ulaşan bir köy inşa ettik. Gördüğümüz yoğun ilgi ve talep nedeniyle, Selçuklu mimarisi ile "han" şeklinde bir konaklama tesisini de önümüzdeki turizm sezonuna yetiştireceğiz. Kültür ve deneyim turizmine öncülük edecek tesisimize 'Taşların Konuştuğu Mekan Loru Han' ismini verdik. Bayburt'un kadim kültürünü, Dedem Korkut'u, Şair Zihni'yi, Ağlar Baba'yı tanıtacak, yerel folklörümüzün tüm inceliklerini, dokusunu ve kokusunu müze ziyaretçileri ve misafirleri ile paylaşacak, onların birer kültür elçisi olarak Bayburt'tan ayrılmalarını sağlamaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEMŞEHRİLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Yavuz son olarak, "Bu muhteşem başarıya ulaşmamıza katkı koyan Başta Bayburt Valimiz sayın Cüneyt Epcim'e, Belediye Başkanlarımıza, Yönetim ve Danışma kurulu üyelerimize ve elbette başta eşim Sibel Yavuz ve ailem olmak üzere Bayburt halkına ve Beşpınar köyündeki hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize bu güzelliği kazandırmak bizim için büyük bir övünç vesilesi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı