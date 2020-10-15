Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

OYUNCU çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ı bebek heyecanı sardı.

OYUNCU çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ı bebek heyecanı sardı. 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun doğacak kızlarına verecekleri ismi belirledi. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin, doğacak kızlarına "Lalin" adını vereceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı