Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Barış Falay ile eşi Esra Ronabar'la buluştu

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aile dostları Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'la Alaçatı'da buluştu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aile dostları Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'la Alaçatı'da buluştu. Ünlü çiftler, mekanda sohbet edip, zaman geçirdi.

İmirzalıoğlu, ilerleyen saatlerde kendilerini çeken gazetecileri görünce masadakilere, "Bizi çekiyorlar" diyerek, uyarıda bulundu. Hep birlikte kendilerini çeken muhabirlere bakan dörtlü, mekan çalışanlarına bir şeyler söyleyerek, yemeklerine devam ederken, bir anda morallerinin bozulduğu görüldü.

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda anne olmuştu. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti kızlarına Lalin ismini vermişlerdi.

Kaynak: Hürriyet