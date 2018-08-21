Kenan İmirzalıoğlu'nun Çukur'a Dahil Olacağı Haberlerini, Dizinin Senaristi Yalanladı

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerinde yer aldığı "Çukur" dizisinin yeni sezonunda "Cumali" karakterine hayat verecek oyuncunun Kenan İmirzalıoğlu olacağı iddia ediliyordu. İddialara ilk ağızdan cevap geldi.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Milliyet'e konuşan senarist Gökhan Horzum, sezonun merakla beklenen dizisi hakkında şöyle bir özet geçti. 'Kenan İmirzalıoğlu gelecek' söylentisine, "Yok öyle bir şey... Erkan Avcı ve Berkay Ateş, yeni sezonun kötü adamları olarak kadromuza katıldı" dedi. Horzum, "Cumali karakteri için de çok iyi bir oyuncuyla anlaşma yapıldı. Bu sene 'Çukur'da hayatta kalma mücadelesi izlenecek. Bütün taşlar yerinden oynadı, gidenler oldu, kalanlar yaralı...En önemlisi dizinin yeni efendileri var ve hiç de iyi niyetli değiller" şeklinde konuştu.