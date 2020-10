Kenan İmirzalıoğlu kimdir, nereli? Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında, boyu kaç? Kenan İmirzalıoğlu eşi kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu gündeme gelmeye devam ediyor. "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması sunucusu Kenan İmirzalıoğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu (d. 18 Haziran 1974, Balâ), Türk oyuncu ve eski modeldir.

Aslen Türkmen'dir.12 yaşına kadar köyde yaşadı. Soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı Aşiretine dayanan İmirzalıoğu, orta ve lise öğrenimini Ankara'da teyzesinin yanında tamamladı. Yüksek öğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamladı

1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parladı. Alacakaranlık adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. Yazı Tura adlı filmde rol almış ve Acı Hayat dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır.

2008 yılında Kabadayı adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. Son Osmanlı Yandım Ali adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında Ejder Kapanı adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol.

2009'da başlayan Ezel adlı dizide Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrol paylaşmıştır.

2012'de Osman Sınav'ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile Başrollerini paylaştığı Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynamıştır.2012 de başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır.

Bu dizide "Mahir Kara" karakterini canlandırmıştır.2012'de yeni dizisi için 4.000.000$ alarak Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti aldı.

Özel hayatı

İmirzalıoğlu, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR?

14 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile evlendi.

KENAN İMİRZALIOĞLU DİZİLERİ

1998-2002 Deli Yürek Yusuf Miroğlu Dizi

2001 Hayat Bağları Kendisi Dizi

2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Yusuf Miroğlu Film

2003-2005 Alacakaranlık Ferit Çağlayan Dizi

2004 Yazı Tura Cevher Film

2005-2007 Acı Hayat Mehmet Kosovalı Dizi

2006 Son Osmanlı Yandım Ali Ali Film

2007 Kabadayı Devran Film

2009 Ejder Kapanı Akrep Celal Film

2009-2011 Ezel Ezel Bayraktar Dizi

2012 Uzun Hikâye Sosyalist Ali Film

2012-2015 Karadayı Mahir Kara Dizi

2017 Cingöz Recai Recai Film

2018 Mehmed Bir Cihan Fatihi