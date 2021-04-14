Kenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum

Yaz aylarını Marmaris'te geçiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun, ev sahibi bu yıl 700 bin TL istediği için rotayı Bodrum'a çevirdikleri yazılmıştı.

Yaz aylarını Marmaris'te geçiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun, ev sahibi bu yıl 700 bin TL istediği için rotayı Bodrum'a çevirdikleri yazılmıştı. İmirzalıoğlu, iddiayı ti'ye aldı:

"Monte Carlo'da evimiz var. Miami'de de yaptırdık! Arkadaşlar yok öyle bir şey." İmirzalıoğlu'na Kobal'ın "Çocuğumu kendim büyütüyorum" sözleri hatırlatılarak "Bakıcı konusunda korkunuz mu var" sorusu da yöneltildi. Ünlü oyuncu, "Benim bakıcıdan değil sizden korkum var" diyerek uzaklaştı.

Eşi Sinem Kobal'la birlikte Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi 1000 aileye yardım eli uzattıkları haberi çıkan Kenan İmirzalıoğlu, bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:01:29. #1.16#

title