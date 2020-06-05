Kenan Doğulu - Vay Be (Official Video) #VayBe
Kenan Doğulu'nun, Doğulu Productions etiketiyle yayınlanan ve #VayBe albümünde yer alan #VayBe şarkısı, klibiyle yayında!
Kenan Doğulu'nun, Doğulu Productions etiketiyle yayınlanan ve #VayBe albümünde yer alan #VayBe şarkısı, klibiyle yayında!
Kenan Doğulu Vay Be Şarkı Sözü:
BENİ BİLMEMEN GÖRMEMEN
SARIP DA SEVMEMEN YAZIK
SENDE SAKLI KALBİMİN TÜM UMUTLARI
BÖLÜNDÜ UYKULAR KAYIP
BİR ANAHTAR AÇAR KALBİ
O EL ÇÖZER DÜĞÜMLERİ
HER TARAFTA YARIM SÖZLER
DÜŞÜNMEDİM DEĞİL VAZGEÇMEYİ
YİNE SANA RASTLAR
SIRTIMI DA YASLARDIM
YETMİYOR İLAÇLAR
GEREKLİ BİR ACİL YARDIM
BENMİŞİM ENGEL OLAYLARA GEL
BENMİŞİM ENGEL OLAYLARA GEL
VAY VAY VAY BE
VAY VAY VAY BE
So¨z & Mu¨zik: Kenan Dogˆulu & Tugˆrul Eylu¨l Cerrahogˆlu Du¨zenleme: Ozan Dogˆulu
Miks: Alis¸ Kaygusuz
Mastering: C¸agˆlar Tu¨rkmen
Kanun: Tamer Pınarbas¸ı
Akustik Gitar: Caner Gu¨neysu C¸ello: Onur Nar
Yapım: Dogˆulu Productions Dijital Dagˆıtım: Egˆlence Fabrikası
Yo¨netmen: Ali Demirel + I·pek Ural
Yapım: Kala Film
Yo¨netici Yapımcı: Hazer Baycan
Yapımcı: Serkan Tırmık
Produ¨ksiyon Amiri: Anıl Tas¸do¨gˆen
Go¨ru¨ntu¨ Yo¨netmeni: Birkan Yorulmaz
Yardımcı Yo¨netmen: Ali Can Yavuz
Prodüksiyon Asistanı: Furkan O¨zdemir & Samet Saygılıogˆlu & Seyfi U¨nal Topuz Renk: Elif Tekneci
Logo Tasarım: I·klim Atilla
Klip Ses Tasarım: Mehmet U¨nal
3D Animasyon & Post Stu¨dyo: IDA Pictures Konsept Tasarım: Kaan Ran O¨zsoy
CGI Su¨pervizo¨r: Kaan Ran O¨zsoy
Post Koordinato¨r: Eylu¨l Eda Semiz
Kenan Dogˆulu Kostu¨m: Hakan Yıldırım
Stil Danıs¸manı: Merve Kırs¸an
Sac¸ Tasarım: Nuri S¸ekerci
Makyaj: Serkan Parmaksızogˆlu
Oyuncu Kostu¨m: Semra Aydas¸ & Yasemin Akdas¸ Teker
Focus: Sercan Sert & Abdullah Can Alc¸akır 2. Kamera Asistanı: Seyit C¸elik
3. Kamera Asistanı: I·rem I·saret
Dijital Go¨ru¨ntu¨leme: O¨mer Gezer
Mekan & Yapım: Enes Aydogˆan
Sanat & Yapım: Ceyda Yes¸ilay
Set: Orkun Bektas¸
Is¸ık: Hu¨seyin Karakaya & O¨zkan Bagˆc¸ecik Is¸ık Asistanı: Emre C¸akır
Steadicam: Ali Ku¨c¸u¨k & I·dris Zıktalas¸lı
Drone: Ogˆuz Albayrak
Online Kurgu: Ipd Post Produ¨ksiyon
Ipd VFX: Burak Kartal & Serdar Yldız
Oyuncu Ajansı: Newborn & Cast Merkezi & Life Cast Sorumlusu: Tugˆba Tuna Bilgin
Stu¨dyo: SVC
Kiralama: Filmarka & MTN
Go¨rsel Senaryo Taslagˆı: Zeynep Uslu
Oyuncular: I·rem Dogˆan Serdar Ku¨tu¨k Yasemin Kır Vangelis Postel Nil Ko¨z
Sinan Arslan
Selin Tezkurtaran
Emre Rende
Dogˆa Nalbantogˆlu
Onat Bulut
Elif Gizem Aykul Sinancan Okutan Atacan Kadıogˆlu
Erim O¨zs¸en
I·pek S¸enol
I·rem Kalaycıogˆlu
Kayra Belen Yardımcı Melisa Akbaba
Murat Gu¨ltas¸
Duygu Sertbas¸
I·rem Kılıc¸al
Yigˆit So¨nmez
Atahan Ko¨ksal
Aslı C¸elikel
Ilgın Bas¸ogˆlu
Bugˆu Somer
Tugˆrul Eylu¨l Cerrahogˆlu Fikret O¨zonur
Gu¨ray Gu¨rsel
Gu¨ls¸an Gu¨rsel
Zeynep Tu¨merdem Tude Berberogˆlu
Rıfat Baltaogˆlu
Tes¸ekku¨rler
Cemal Toz
Sami Basut
Sinefekt
Uskumru Restaurant O¨mer Kızıl
Kenan Doğulu Apple Music & iTunes: https://itunes.apple.com/tr/artist/kenan-do%C4%9Fulu/257940197'l=tr
Kenan Doğulu Spotify: https://open.spotify.com/artist/2RQ8NtUmg5y6tfbvCwX8jI'si=6GdngY1kQuuuMO7C1vEZ9Q