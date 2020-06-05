Kenan Doğulu - Vay Be (Official Video) #VayBe
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Kenan Doğulu - Vay Be (Official Video) #VayBe

Kenan Doğulu'nun, Doğulu Productions etiketiyle yayınlanan ve #VayBe albümünde yer alan #VayBe şarkısı, klibiyle yayında!

05.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:46

Kenan Doğulu'nun, Doğulu Productions etiketiyle yayınlanan ve #VayBe albümünde yer alan #VayBe şarkısı, klibiyle yayında!

Kenan Doğulu Vay Be Şarkı Sözü:

BENİ BİLMEMEN GÖRMEMEN

SARIP DA SEVMEMEN YAZIK

SENDE SAKLI KALBİMİN TÜM UMUTLARI

BÖLÜNDÜ UYKULAR KAYIP

BİR ANAHTAR AÇAR KALBİ

O EL ÇÖZER DÜĞÜMLERİ

HER TARAFTA YARIM SÖZLER

DÜŞÜNMEDİM DEĞİL VAZGEÇMEYİ

YİNE SANA RASTLAR

SIRTIMI DA YASLARDIM

YETMİYOR İLAÇLAR

GEREKLİ BİR ACİL YARDIM

BENMİŞİM ENGEL OLAYLARA GEL

BENMİŞİM ENGEL OLAYLARA GEL

VAY VAY VAY BE

VAY VAY VAY BE

So¨z & Mu¨zik: Kenan Dogˆulu & Tugˆrul Eylu¨l Cerrahogˆlu Du¨zenleme: Ozan Dogˆulu

Miks: Alis¸ Kaygusuz

Mastering: C¸agˆlar Tu¨rkmen

Kanun: Tamer Pınarbas¸ı

Akustik Gitar: Caner Gu¨neysu C¸ello: Onur Nar

Yapım: Dogˆulu Productions Dijital Dagˆıtım: Egˆlence Fabrikası

Yo¨netmen: Ali Demirel + I·pek Ural

Yapım: Kala Film

Yo¨netici Yapımcı: Hazer Baycan

Yapımcı: Serkan Tırmık

Produ¨ksiyon Amiri: Anıl Tas¸do¨gˆen

Go¨ru¨ntu¨ Yo¨netmeni: Birkan Yorulmaz

Yardımcı Yo¨netmen: Ali Can Yavuz

Prodüksiyon Asistanı: Furkan O¨zdemir & Samet Saygılıogˆlu & Seyfi U¨nal Topuz Renk: Elif Tekneci

Logo Tasarım: I·klim Atilla

Klip Ses Tasarım: Mehmet U¨nal

3D Animasyon & Post Stu¨dyo: IDA Pictures Konsept Tasarım: Kaan Ran O¨zsoy

CGI Su¨pervizo¨r: Kaan Ran O¨zsoy

Post Koordinato¨r: Eylu¨l Eda Semiz

Kenan Dogˆulu Kostu¨m: Hakan Yıldırım

Stil Danıs¸manı: Merve Kırs¸an

Sac¸ Tasarım: Nuri S¸ekerci

Makyaj: Serkan Parmaksızogˆlu

Oyuncu Kostu¨m: Semra Aydas¸ & Yasemin Akdas¸ Teker

Focus: Sercan Sert & Abdullah Can Alc¸akır 2. Kamera Asistanı: Seyit C¸elik

3. Kamera Asistanı: I·rem I·saret

Dijital Go¨ru¨ntu¨leme: O¨mer Gezer

Mekan & Yapım: Enes Aydogˆan

Sanat & Yapım: Ceyda Yes¸ilay

Set: Orkun Bektas¸

Is¸ık: Hu¨seyin Karakaya & O¨zkan Bagˆc¸ecik Is¸ık Asistanı: Emre C¸akır

Steadicam: Ali Ku¨c¸u¨k & I·dris Zıktalas¸lı

Drone: Ogˆuz Albayrak

Online Kurgu: Ipd Post Produ¨ksiyon

Ipd VFX: Burak Kartal & Serdar Yldız

Oyuncu Ajansı: Newborn & Cast Merkezi & Life Cast Sorumlusu: Tugˆba Tuna Bilgin

Stu¨dyo: SVC

Kiralama: Filmarka & MTN

Go¨rsel Senaryo Taslagˆı: Zeynep Uslu

Oyuncular: I·rem Dogˆan Serdar Ku¨tu¨k Yasemin Kır Vangelis Postel Nil Ko¨z

Sinan Arslan

Selin Tezkurtaran

Emre Rende

Dogˆa Nalbantogˆlu

Onat Bulut

Elif Gizem Aykul Sinancan Okutan Atacan Kadıogˆlu

Erim O¨zs¸en

I·pek S¸enol

I·rem Kalaycıogˆlu

Kayra Belen Yardımcı Melisa Akbaba

Murat Gu¨ltas¸

Duygu Sertbas¸

I·rem Kılıc¸al

Yigˆit So¨nmez

Atahan Ko¨ksal

Aslı C¸elikel

Ilgın Bas¸ogˆlu

Bugˆu Somer

Tugˆrul Eylu¨l Cerrahogˆlu Fikret O¨zonur

Gu¨ray Gu¨rsel

Gu¨ls¸an Gu¨rsel

Zeynep Tu¨merdem Tude Berberogˆlu

Rıfat Baltaogˆlu

Tes¸ekku¨rler

Cemal Toz

Sami Basut

Sinefekt

Uskumru Restaurant O¨mer Kızıl

Kenan Doğulu Apple Music & iTunes: https://itunes.apple.com/tr/artist/kenan-do%C4%9Fulu/257940197'l=tr

Kenan Doğulu Spotify: https://open.spotify.com/artist/2RQ8NtUmg5y6tfbvCwX8jI'si=6GdngY1kQuuuMO7C1vEZ9Q

Kenan Doğulu - Vay Be (Official Video) #VayBe

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