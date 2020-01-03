Kenan Doğulu sevişme sahnesi olay olan eşin övgüler yağdırdı
Haberler » Magazin » Kenan Doğulu sevişme sahnesi olay olan eşin övgüler yağdırdı - Magazin

Kenan Doğulu sevişme sahnesi olay olan eşin övgüler yağdırdı

Kenan Doğulu, Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayan Atiye dizisinin başrol oyuncusu eşi Beren Saat'in, ilk bölümündeki sevişme sahnesi hakkında konuştu. Doğulu, eşine övgüler yağdırdı.

03.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:37
Kenan Doğulu sevişme sahnesi olay olan eşin övgüler yağdırdı

Uzun bir aradan sonra Atiye dizisi ile hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu 'in ilk bölümündeki sevişme sahnesi büyük yankı uyandırmıştı. Eşinin sevişme sahnesine eşi 'nun yorumu ise merak konusu olmuştu. Ünlü şarkıcı ses getiren sahneyle ilgili eşini yere göğe sığdıramadı.

SEVİŞME SAHNESİ DAMGA VURMUŞTU

Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayan Atiye dizisinin başrol oyuncusu Beren Saat, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. İlk bölüme ise Saat'in sevişme sahnesi damga vurdu.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Kenan Doğulu'nun, eşinin başrolde yer aldığı diziyi izledikten sonra eşine övgüler yağdırdı. Posta'nın haberine göre Doğulu, "Her sahnesi mükemmel. Beren'in performansına bir kez daha hayran kaldım, onunla gurur duyuyorum. Dünya çapında bir oyuncu. Mehmet ile harika partner oldular" sözleriyle eşini beğendiğini dile getirdi.

"ÇOK EKSTREM ŞEYLER YAŞANMIYOR"

Güzel oyuncu Beren Saat olay olan sevişme sahnesi ile ilgili olarak ise "Olması gerektiği gibi, çok da ekstra bir şey yok. Bizde sansür, olması gerekeni kısıtlamış durumda. "A bu sahnede cinsel bir içerik var mı?", "Öpüşüyorlar mı?", "Bunu böyle yazarsak ne olur?" gibi korkular yaşamadan, olması gerektiği yerden hikayeleri çekebiliyoruz. Yoksa "Biz özgürüz" diyerek çok ekstrem şeyler yaşanmıyor" yorumunda bulunmuştu.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler