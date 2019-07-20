Kenan Doğulu fırtınası şimdi ise Vadi İstanbul Açıkhava'da!
Kenan Doğulu, 2019 yazına damgasını vuran ikinci Harbiye konserini BKM'nin düzenledigi kapsamda verdi.
2019 yazına damga vuran Kenan Doğulu'yu sevmeniz için 5 geçerli neden:
En yeni teknolojilerle özel sahne şovları
Kenan Doğulu'ya eşlik eden 26 kişilik dev orkestra
3,5 saatte sahnede kalarak 40 şarkı performansı
Özel görsel efektler veyenilikçi konserler
Konser boyunca enerjiyi yüksek tutarak seyirciyi müziğe ortak etme
DOĞULU SAHNESİ'Nİ ÖZEL YAPAN ŞEYLER
Konserinde"On'lar A Capella" düeti kulakların pasını silen Kenan Doğulu, her konserinde konuklarına sürprizler yaşatıyor. Doğulu sahnesi, büyük ilgi gören ve çok sevilen 9 kişiden oluşan On'lar A Capella grubunu konuk etti. Kenan Doğulu ve On'lar A Capella grubunun sahne önünde "Bal Gibi", "Aşk Oyunu", "Aklım Karıştı" ve "Aşk Oyunu" şarkılarını sadece insan sesleri kullanarak hazırladığı akapella bölümü seyirciden büyük alkış aldı.
Konserde piyanoda Ozan Doğulu, kanunda Hakan Güngör, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan, çelloda Yasemin Özler Kenan Doğulu sahnesine konuk olarak uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attılar.
Kenan Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine 2 kez bis yaparak "Pamuk" ve "Kalp Kalbe Karşı" şarkılarını seslendirdi.
SIRADAKİ KONSER VADİ İSTANBUL AÇIKHAVA'DA
Kenan Doğulu sıradaki İstanbul konserini, bu yıl ilki düzenlenen Vadi İstanbul Açıkhava konserleri kapsamında 3 Ağustos'ta verecek. Kenan Doğulu; " İstanbul'da, Rumeli Hisarı, Kuruçeşme Arena gibi unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak yeni bir performans alanına ihtiyaç vardı. Vadi İstanbul bu anlamda çok kıymetli. 3 Ağustos'ta ilk konserimizi gerçekleştireceğiz bunun heyecanını yaşıyoruz " dedi.