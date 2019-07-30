Kenan Doğulu'dan Vadi Açıkhava'da ilk konser

Kenan Doğulu, sürpriz konukları, en sevilen şarkıları, sahne şovu, alanlarında isim yapmış ünlü müzisyenlerden oluşan orkestrası ve güçlü performansıyla Vadi Açıkhava'da akıllarda iz bırakacak bir konsere hazırlanıyor. Orman kenarında müzik şöleni sunan Vadi Açıkhava'da seyirciler, Kenan Doğulu canlı performansı ile unutulmaz bir deneyime ortak olacaklar. Kenan Doğulu'nun yüksek enerjisiyle Vadi Açıkhava'da 5 bin kişiye unutulmaz bir akşam yaşatacağı konser saat 21.00'de başlayacak.

Kenan Doğulu Vadi Açıkhava konseriyle ilgili; "İstanbul'da, Rumeli Hisarı, Kuruçeşme Arena gibi unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak yeni bir performans alanına ihtiyaç vardı. Vadi İstanbul bu anlamda çok kıymetli. 3 Ağustos'ta ilk konserimizi gerçekleştireceğiz, bunun heyecanını yaşıyoruz " dedi.

Kaynak: Bültenler