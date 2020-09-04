Kenan Alpay kimdir? Kenan Alpay mesleği ne? Kenan Alpay kaç yaşında, nereli?
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Kenan Alpay kimdir? Kenan Alpay mesleği ne? Kenan Alpay kaç yaşında, nereli?

Ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Kenan Alpay hakkında Kenan Alpay kaç yaşında, nereli? Kenan Alpay kimdir? Kenan Alpay mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Kenan Alpay hayatı ve biyografisi!

Kenan Alpay kimdir? Kenan Alpay mesleği ne? Kenan Alpay kaç yaşında, nereli?
04.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:53

Yorumları ve gündeme dair görüşleri ile dikkatleri çeken Kenan Alpay vatandaşların emrak konusu oldu Peki, Kenan Alpay mesleği ne? Kenan Alpay kaç yaşında, nereli? Kenan Alpay kimdir? İşte, Kenan Alpay hayatı ve biyografisi!

KENAN ALPAY KİMDİR?

1970 yılında Sapanca/ Sakarya'da doğdu.

Kemalettin Sami Paşa İlkokulu, Alaçam Ortaokulu ve Sapanca Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi.

1988'de başladığı İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu.

1997'de "Hareket Dergisindeki Yazılarıyla Nurettin Topçu ve Anadolucu Milliyetçilik" üzerine hazırladığı tezle Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kısa kitap tanıtımlarıyla başladığı yazı hayatına 1991'den bugüne aylık olarak yayımlanan Haksöz dergisinde devam etti. Eş zamanlı olarak Ekin Yayınları'nda editörlük yaptı.

Ekim 2010'dan bu yana, haftada iki gün olmak üzere, Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

28 Şubat postmodern darbe sürecinde kuruluş çalışmalarına da katıldığı ÖZGÜR-DER'in hâlen Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Türkiye yakın siyasi tarihi üzerine pek çok seminer vermesinin yanında, Eylül 2017'den bu yana Akit TV'de haftalık Seyir Defteri programını hazırlayıp sunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babası olan yazar, İstanbul'da ikamet etmektedir.

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