Kemik İliği Kanseri nedir? Kemik İliği Kanseri belirtileri nelerdir?
Bu akşam saatlerinde Kemik İliği kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Hüner Coşkuner'in hayatını kaybetmesinin ardından Kemik İliği Kanseri tekrar gündeme geldi. Peki, Kemik İliği Kanseri nedir? Kemik İliği Kanseri belirtileri nelerdir?
Merak edilen ve araştırılan Kemik İliği kanseri, kemik iliği içerisinde yer alan hücrelerin anormal şekilde bölünmesi, ve de dolayısıyla da sayılarını artırmasına bağlı ortaya çıkmaktadır. Lösemi veya lenfoma da kemik iliğinde yer alan hücrelerin artışı ile meydana gelen kanserlerdir ve en sık görülen kemik iliği kanseri multipl miyelomdur.
KEMİK İLİĞİ KANSERİ NEDİR?
Kemik iliği kanseri, kemik iliğinde kanı oluşturan kök hücrelerin kaynaklandırdığı bir kanser türüdür. Kemiğin merkezinde yer alan sünger benzeri malzemenin kemik iliğinin derinliklerinde, kırmızı kan hücrelerine, beyaz kan hücrelerine ve trombositlere dönüşen kök hücreler bulunur. Kemik iliği kanseri, ilikteki hücrelerin anormal bir şekilde ya da hızlandırılmış bir oranda büyümeye başladığında meydana gelir.
KEMİK İLİĞİ KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kemik İliği Kanseri belirtileri şu şekildedir:
- Kemiklerde ağrı ve hassasiyet durumu. Bu ağrılar sırt, kaburga ya da kalça kemiklerinde genellikle görüşür. Oluşan ağrı veya hassasiyet sürekli görülür ve hareketle artar.
- Kemiklerde kolay kırılma ve zayıflama görülür. Multipl miyelom, kemikleri zayıflatabilir hatta kırılma olasılığını da arttırır. Omurga, kol ve bacaklardaki uzun kemikler bu durumdan en sık etkilenir.
- Omurilik sıkışması.
- Omurganın kırıkları omurlarda çökmeye, ağrıya ve bazen de omurilikte sıkışmaya neden olabilir. Bu hassasiylet dutumu ayrıca bacaklarda uyuşma, kuvvet kaybı, mesane ve bağırsak kontrolünde kayıp gibi durumları da beraberinde getirir.
Kan Kalsiyum düzeyinde artış meydana gelmesi.
Anormal Kanama: Miyelom hastalarında, kanın pıhtılaşmasını sağlayan plateletlerin üretilmesinde bir azalma meydana gelebilir. Bunun sonucunda hastalarda tekrarlayan burun kanamaları, diş eti kanamaları görülebilir. Kadın hastalarda yoğun adet dönemleri de yine görülebilecek belirtiler arasındadır.
Kanın akışkanlığında azalma
- Kansızlık.
- Tekrarlanan enfeksiyonlar.