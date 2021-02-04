Kemik İliği Kanseri nedir? Kemik İliği Kanseri belirtileri nelerdir?

Merak edilen ve araştırılan Kemik İliği kanseri, kemik iliği içerisinde yer alan hücrelerin anormal şekilde bölünmesi, ve de dolayısıyla da sayılarını artırmasına bağlı ortaya çıkmaktadır. Lösemi veya lenfoma da kemik iliğinde yer alan hücrelerin artışı ile meydana gelen kanserlerdir ve en sık görülen kemik iliği kanseri multipl miyelomdur.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ NEDİR?

Kemik iliği kanseri, kemik iliğinde kanı oluşturan kök hücrelerin kaynaklandırdığı bir kanser türüdür. Kemiğin merkezinde yer alan sünger benzeri malzemenin kemik iliğinin derinliklerinde, kırmızı kan hücrelerine, beyaz kan hücrelerine ve trombositlere dönüşen kök hücreler bulunur. Kemik iliği kanseri, ilikteki hücrelerin anormal bir şekilde ya da hızlandırılmış bir oranda büyümeye başladığında meydana gelir.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kemik İliği Kanseri belirtileri şu şekildedir: