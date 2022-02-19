Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı

Başakşehirde devriye gecen polis ekipleri, şüpheli görünen bir kişinin üst aramasında kemere gizlenmiş kılıç ele geçirdi.

Güvercintepe Mahallesi'nde dün gece devriye gezen "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) ve üst araması yapmak istedi. Üzeri aranan şahısın kemer kısmına gizlenmiş kılıç bulundu. Ekipler üzerinde kılıç bulunan kişiyi karakola götürerek hakkında işlem başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa