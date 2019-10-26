Kemerburgaz Kent Ormanı Açılış Töreni - Kılıçdaroğlu

26.10.2019 14:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı tartışmaları için, "Yaptık demedik ki açıyoruz dedik. Halkımıza açıyoruz. Yapanlara da teşekkür ettik. 'Niye açmadınız iki yıldır?' diye de sorguluyoruz. İnsanlarımıza bu alanları hızlıca açmak, tadını, keyfini çıkarmak lazım. Hayat geçiyor." dedi.

Kemerburgaz Kent Ormanı açılışında konuşan İmamoğlu, şehri yeşille donatmış bir belediye başkanı olarak anılmak istediğini ve önceliğinin bu olduğunu söyledi.

Beton yığını haline dönen kentlerde nefes alacak alanlar oluşturmak zorunda olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Bir yeşil kent var etme çabamızı da en önemli vizyon olarak İstanbul'umuzun geleceğine not ettik." diye konuştu.

Seçim öncesi 15 yaşam vadisi oluşturacakları sözünü verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, şehrin çeşitli noktalarında yeşil alanla ilgili projelerini başlattıklarını kaydetti.

Kemerburgaz Kent Ormanı projesinin altı yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığından tahsis edilen 5,6 milyon metrekarelik alanda başlatıldığını dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Altı yıldır burası yapılmaya çalışılıyordu ama bir türlü açılamamış. Tahsis süresi de 8 yıl. Biz bu sürenin bitmesine iki yıl kala hızlıca 1,6 milyon metrekarelik alanı '29 Ekim'e yetiştireceğiz' dedik arkadaşlara. Burası tahsis edildikten hemen sonra projelendirilerek inşasına da başlanmış. Buradan Sayın Kadir Topbaş'a da teşekkür ediyorum. Ama iki yıldır hiçbir şey yapılmamış. Belki Topbaş devam etseydi açardı. Yoğun çalışma yaptı arkadaşlarım ve iki ayda büyük eksiklikleri ve organizasyon sıkıntılarını tamamlayarak, bugün tümüyle korunaklı, Avrupai standartlarda hizmet alan bir bölüm haline getirdik burayı."

"Kötü bir şey demedik ki"

İmamoğlu, önümüzdeki yıl 29 Ekim'de de kent ormanının kalan kısmını tamamlayacaklarını, Maslak'taki 1 milyon 100 bin metrekarelik ormanlık alanı ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda açacaklarını kaydetti.

Kemerburgaz Kent Ormanı ile ilgili afiş ve reklamlarda yer alan "İmara değil halka açıyoruz" sloganına yönelik tepkilere de ilişkin İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sloganımıza takılmışlar. Kötü bir şey demedik ki. Bu bir felsefe. Yani Orman Bakanlığı'na teşekkür ederiz, burayı bize tahsis etti. Bir açıklama yapmışlar, 'Burası ormandır, bir daha imara açılmaz zaten' diye. Biliyoruz onu, biz bir felsefeyi anlatmaya çalıştık. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu. 'Yaptık' demedik ki 'açıyoruz' dedik. Halkımıza açıyoruz. Yapanlara da teşekkür ettik. 'Niye açmadınız iki yıldır' diye de sorguluyoruz. İnsanlarımıza bu alanları hızlıca açmak, tadını, keyfini çıkarmak lazım. Hayat geçiyor."

İmamoğlu, ekim ayı İBB Meclis toplantısında AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla bazı bölgelerin yeşil alan ilan edilmesiyle ilgili alınan kararları da eleştirdi. İmamoğlu, "Bu bir yanıyla sevindirici. Üzücü olan şu; İETT Garajı yeşil alan ilan edildi. Biz İETT garajı ile ilgili yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. En doğru, en optimum insanlarımızın lehine kullanılmaması konusunda kararlılığımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve protokol üyeleri Gazi Koşusu'nda derece alan yarışmacılara ödüllerini verdi, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programına eski belediye başkanları Nurettin Sözen ve Ali Müfit Gürtuna ile bazı CHP'li milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA