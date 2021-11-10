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Kemer'de içme suyu isale hattı yenileniyor

AA / Yusuf Hayta - Haberler | Güncel
Kemer'de içme suyu isale hattı yenileniyor

Burdur'un Kemer ilçesinde içme suyu isale hattının yapımı 6 milyon 519 bin 315 liraya ihale edildi.

Burdur'un Kemer ilçesinde içme suyu isale hattının yapımı 6 milyon 519 bin 315 liraya ihale edildi.

Kemer Belediyesinde yapılan imza törenine, İller Bankası Antalya Bölge Müdürü Fuat Koçal, Kemer Belediye Başkanı Ömer Aktürk ve firma yetkilisi Ercan Eralp katıldı.

İçme suyu hattı inşaatının yapım süresinin 400 gün olduğu belirtildi.

Planlanan çalışmada, 900 ton ve 300'er tonluk iki depo yapımı, içme suyu şebeke ve isale hattının yenilenmesi yer alıyor.

AA / Yusuf Hayta - Son Dakika Haberleri
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