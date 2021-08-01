Son dakika haber! Kemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Son dakika haber: Kemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Kemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Saat 11.00 sıralarında ormanlık alanın kenarında çıkan yangın hızla genişlerken yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken aynı dakikalarda bu kez aynı mahallenin Tepecik mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla tepeye tırmanan alevler itfaiye ve yoğun vatandaş desteği ile kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanım Türk