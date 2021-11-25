Kemankeş Ocağını kim yıktı? Mavi Ay okuldu kalabilecek mi?

Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Tozkoparanların yurdu kemankeş ocağının yıkımından son anda Tozkoparan yayını kurtaran Salih, hastanede iyileşme sürecindedir. İskender ve Mavi Ay, başlarına gelen maceralardan sonra Salih'in iyileşmesini beklerken sabırlı olmak zorundadır. Üstelik okuldan da atılmışlardır.

Ailelerine karşı ne diyeceklerini bilemeyen Mavi Ay'da ilk fire, annesi Melda tarafından evden çıkması ve hatta telefonda oyun oynaması bile yasaklanan Arda olur. Asya, Elif ve Sinan, Arda'yı evden çıkarmak için yoğun çaba sarf eder. Plan, Refika Hanım'a dil dökerek okula geri dönmek ve işleri yoluna koymaktır. İskender ise kemankeş ocağını yıkan ve babasının başına gelenlerden sorumlu olan HARP şirketinin peşine düşer. Bu yolda çeşitli entrikalar ve zorlu mücadelelerle karşılaşacak olan İskender, gözünü dört açmak zorundadır.

Diğer yandan büyük büyük dedesi Ahriman'ın kemankeş ocağının altına sakladığı zamangacı bulan Haluk, artık Cenk'e kendi inandığı gerçeklerin hepsini anlatır. Cenk zamanın çocuğuna karşı hazır olmalıdır zira zaman makinesiyle yolculuk etmelerine çok az kalmıştır. Pençe dövüş akademisinde antrenmanlar hızla devam ederken, bale akademisine giden bir kız öğrenci olan Pelin'in Pençe'ye girmek istemesi ortalığı karıştırır.

İskender kemankeş ocağını yıkan şirketi bulabilecek mi? Mavi Ay, Refika'yı ikna ederek okulda kalmayı başarabilecek mi? Hastanede yatan Salih iyileşebilecek mi? Cenk zamanın çocuğuna karşı hazır olabilecek mi?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, 28 Kasım Pazar günü saat 17.30'da TRT1 ekranlarında olacak.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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