Kemalpaşa'da Koronavirüs'e karşı telekonferans uygulaması Koronavirüs salığının yayılmaması için alınan tedbirler kapsamında Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı 'görüntülü konuşma' sistemine geçerek birim amirleri ve vatandaşlarla görüşmeye başladı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Zorunluluk teşkil etmeyen konular dışında telekonferans ile birim amirleri koordinasyonu sağlayan Başkan Karakayalı, vatandaşların da taleplerini dinliyor.

VATANDAŞLARIMIZ EVDE KALSIN

Alınan tedbirlerle ve dayanışmayla zorlu süreci geride bırakacaklarını kaydeden Başkan Karakayalı, "Dünya gelinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve ülkemizde de büyük bir salgın haline gelen Koronavirüs'ün yayılmaması yayılmaya devam ediyor. Belediye olarak bu zor süreci en iyi şekilde atlatmak, vatandaşlarımıza olabildiğince kolaylık sağlamalıyız. Bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdik. Ölümcül virüs temasla veya yakınlaşmaya ile geçiyor. Biz de hizmetin aksamaması için böyle bir karar aldık. Vatandaşlarımızla birlikte panik yapmadan alacakları tedbirlerle zorlu süreci atlatacağız. Hemşehirlerimizin mecbur kalmadıkları sürece evden çıkmamalarını önemle rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler