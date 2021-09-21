Kemalpaşa Belediyesi, 'Bebek Taksi' projesini hayata geçirdi - Haberler
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Kemalpaşa Belediyesi, "Bebek Taksi" projesini hayata geçirdi

Bültenler - Haberler | Güncel
Kemalpaşa Belediyesi,

İnsan odaklı hizmet anlayışını sürdürmeye yönelik önemli adımlar atan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yeni bir projeye daha imza atıyor.

Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Bebek Taksi uygulamasıyla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde doğum yapan anneler hastaneden evlerine ücretsiz olarak rahatça ve güvenle ulaştırılacak.

BEBEK PAKETİ HEDİYE

Yeni doğum yapan annelerin rahatı ve güvenliği amaçlanarak hayata geçirilen proje kapsamında doğum yapan her anne, Kemalpaşa Belediyesi'ne ait Bebek Taksi aracı ile hastaneden evine rahatça ulaştırılacak. 7/24 çalışma esasına göre hizmet verecek ve içerisinde yeni doğan bebekler için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı "Hoş Geldin Bebek" paketinin de ücretsiz verileceği Bebek Taksi'ye vatandaşlar, 0537 731 86 86 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'ndan mesaj yolu ile ulaşabilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar kadın şoför tarafından hastaneden evine götürülecek.

"YANLARINDA OLACAĞIZ"

Bebek Taksi projesiyle bir yeni projeye daha imza attıklarını söyleyen Başkan Rıdvan Karakayalı "İnsan odaklı yönetim anlayışımızla çıktığımız hizmet yolculuğunda, vatandaşlardan da gelen talepler doğrultusunda, doğum yapan annelerimize destek olmak istedik. Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde ilk kez hayata geçirdiğimiz Bebek Taksi uygulamasıyla, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde doğum yapan tüm anneler belediyemize başvurduğu takdirde, kadın şoför eşliğinde, doğum sonrası hastaneden evine güvenli, rahat ve ücretsiz bir şekilde ulaştırılacak. Bebek Taksi'yi kullanan annelerimize yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını giderecek bir "Hoş Geldin Bebek Paketi" de hediye edilecek. Annelerimizin her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

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