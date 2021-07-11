Kemal Sayar kimdir? Kemal Sayar kaç yaşında nereli?
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Kemal Sayar kimdir? Kemal Sayar kaç yaşında nereli?

Kemal Sayar kimdir? Kemal Sayar kaç yaşında nereli?
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Kemal Sayar, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanı olan Kemal Sayar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Kemal Sayar kimdir? Kemal Sayar kaç yaşında nereli?

Türk psikiyatri hekimi ve yazar olan Kemal Sayar, birçok dergi ve gazetede köşe yazarlığı yapmıştır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanı olan Kemal Sayar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Kemal Sayar kimdir? Kemal Sayar kaç yaşında nereli? Detaylar haberimizde!

KEMAL SAYAR KİMDİR?

M. Kemal Sayar, 26 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da doğan, Türk psikiyatri hekimi (psikiyatr), yazardır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Kemal Sayar, uzmanlığını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ana bilim dalında tamamlamıştır. Daha sonra sıra ile Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi'nde ve Çorlu Asker Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmıştır. 28 Kasım 2000'de psikiyatri doçenti unvanı almıştır. 2000-2004 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Psikiyatri AD Öğretim Üyesi olmuştur. 2002 yılında McGill Üniversitesi'nde Tübitak araştırmacısı olarak ziyaretçi profesör unvanıyla bulunmuş ve transkültürel psikiyatri ve psikosomatik tıp alanında araştırmalar yapmıştır. Daha sonra Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dört yıla yakın bir süre başhekim yardımcısı ve 13. Psikiyatri Kliniği Şefi , dört aylık bir süre de (vekil) başhekim olarak çalışmıştır. 2008 yılında profesör olarak Fatih Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başlamış ve üç yıl sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalına geçmiştir. Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanıdır.

Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış, Açık Radyo'da ve daha sonra Star televizyonunda "Ruhun Labirentleri" isimli bir programı hazırlamış ve sunmuştur. TRT'de İnsanlık Hali adlı programı bir yıl yapmıştır. Yirminin üzerinde kitabı olan Sayar, edebiyatla da yakından ilgilenmektedir.

KEMAL SAYAR KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Kemal Sayar, 1966 doğumlu olup 55 yaşındadır.

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Kemal Sayar kimdir? Kemal Sayar kaç yaşında nereli? - Haberler
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