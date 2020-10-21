Kemal Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!
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Kemal Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!

21.10.2020 23:15 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:19
Kemal Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Açık oturum programlarına konuk olarak katılan Kemal Öztürk'ün hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Kemal Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde...

Habertürk ekranlarına çıkan ve Habertürk yazarlığı yapan Kemal Öztürk merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Kemal Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi nedir, mesleği nedir, hangi okulda okumuştur?

KEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Kemal Öztürk; 1969, Ağrı doğumlu Türk haberci, yönetmen, danışman ve yazar.

Kemal Öztürk doğum tarihi : 1969

Kemal Öztürk kaç yaşında : 51 yaşında

Kemal Öztürk memleketi neresi (nereli) : Ağrı doğumlu

Kemal Öztürk mesleği ne : Yazar, haberci, yönetmek, danışman

KEMAL ÖZTÜRK HAYATI

İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan Öztürk, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. 1990 yılında çeşitli dergilerde makaleler yayınlayarak yazı hayatına başladıktan sonra 1995 yılında profesyonel gazeteciliğe adım atmıştır. Aynı zamanda televizyon haberciliği ve belgesel yönetmenliği yapan Öztürk'ün, yerli ve yabancı televizyon kanallarında çok sayıda belgeseli yayınlanmıştır.

Bir süre yurt dışında dil eğitimi almış ve belgesel alanında araştırmalar yapmıştır. 2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanlığını yapmıştır. 2005 yılında TBMM Başkanı başdanışmanlığı görevine getirilmiştir. Son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Danışmanlığını yapan Kemal Öztürk, 2011 yılı Şubat ayında bu görevinden ayrılmıştır.

03 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanan Öztürk 3 yılı aşkın süre bulunduğu görevinden 1 Aralık 2014 tarihinde istifa etmiştir. Öztürk 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır. Öztürk'ün siyasal iletişim, yakın tarih, şehir iletişimi, politik tarih ve iletişim konularında çok sayıda makale ve kitapları yayınlandı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olmuştur.

Kemal Öztürk evli ve üç çocuk babasıdır.

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