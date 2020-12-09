Kemal Özkiraz kimdir? Kemal Özkiraz kaç yaşında, nereli? Kemal Özkiraz hayatı ve biyografisi!
09.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:35
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Kemal Özkiraz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Kemal Özkiraz kaç yaşında, nereli? Kemal Özkiraz hayatı ve biyografisi! Kemal Özkiraz kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Kemal Özkiraz hakkında araştırmalar yapılıyor. Kemal Özkiraz kimdir? Kemal Özkiraz kaç yaşında, nereli? Kemal Özkiraz hayatı ve biyografisi!
KEMAL ÖZKİRAZ KİMDİR?
Kemal Özkiraz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Bölgesi, 32'nci sıradan millet vekili adayıdır.
Kemal Özkiraz son dönemlerde açtığı Youtube kanalı ile canlı yayınlarla sık sık sosyal medyada gündem olmaktadır.