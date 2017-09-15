Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik Gözaltına Alındı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik gözaltına alındıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik gözaltına alındı
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.