Kemal Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran paylaşım: Saat 22.00'de sizi evime bekliyorum - Haberler
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran paylaşım: Saat 22.00'de sizi evime bekliyorum

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık çekip sosyal medya hesabına yüklediği video serisine bu akşam kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR KONUYU KONUŞACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu akşam için saat vererek vatandaşlara çağrıda bulundu. CHP liderinin tweet'inde "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..." ifadeleri yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran paylaşım: Saat 22.00'de sizi evime bekliyorum

BÜROKRATLARI UYARMIŞTI

Daha önce helalleşme çağrısı ile siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Kemal Kılıçdaroğlu, çektiği bir video ile bürokratları uyarmıştı. Kılıçdaroğlu, "İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin." demişti.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

ferhat atmaca:

bu millet adam olmaz boşuna uğraşıyorsun

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ilhan dal:

Bogaz manzaralı ise gelelim kemal bey ev bu aralar senide sarmıyor sanırım ...

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OKUR:

evim derken otelimi kastettiniz acaba kemal bey?

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