Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken başörtüsü yorumu: Bir kazanımdır, bunu büyütmeliyiz - Haberler
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken başörtüsü yorumu: Bir kazanımdır, bunu büyütmeliyiz

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Politika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam yaptığı bir konuşmada başörtüsü ile ilgili değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kimse şunu düşünmemeli: Efendim bir kazanımım vardı acaba elimden gidecek mi? Örneğin; Başörtüsü olayı. Kazanımdır bu. Kazanımı büyütmeliyiz. tereddüte gerek de yok. Çünkü zaten orada muhafazakar partiler var ittifakın içinde." dedi.

TV 5'de yayınlanan Kulis Ankara programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçmenin Millet İttifakı iktidarında kazanımlarını kaybetmeyeceğini belirtti.

"KAZANIMLARI BÜYÜTMELİYİZ"

Başörtüsü ile ilgili de değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Kimse şunu düşünmemeli: Efendim bir kazanımım vardı acaba elimden gidecek mi? Örneğin; Başörtüsü olayı. Hayır efendim niye olsun. Başörtüsü ister sokakta, ister bir kamu kurumunda, ister başka bir yerde rahatlıkla var. Buradan niye geri adım atalım. Kazanımdır bu. Kazanımı büyütmeliyiz." dedi.

"ZATEN MUHAFAZAKAR PARTİLER VAR İTTİFAKIN İÇİNDE"

CHP lideri sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda kimsenin en ufak bir tereddüt duymasını istemem. Zaten tereddüte gerek de yok. Çünkü zaten orada muhafazakar partiler var ittifakın içinde. 6 partinin varlığı bu açıdan değerlidir. İyi Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nin olması bu açıdan son derece değerlidir. Ve hepimiz elde ettiğimiz kazanımları büyütmemiz lazım."

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, CHP, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (5)

HAKAN ARSLANOĞLU:

Enerji, Sağlık, Eğitim ve Haberleşme kesinlikle özelleştirme kapsamından çıkarılmalı, Devlet tekelinde olması gerekmektedir.

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Muharrem Akkaya:

İnsanların gözünün içine baka baka yalan konuşuyorlar. Sizin davanız Erdoğan değil Allah Kitapla dır. Allah bu millete tekrar o karanlık günleri göstermesin.

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Umit Cetin:

kaç seçim kaybedip halen o koltukta oturmak ne dir bu koltuk sevdası nerede senin demokrasi kavramın

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