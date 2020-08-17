Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
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Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?

Muharrem İnce'nin "Bin Günde Memleket" hareketini başlatmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İnce'nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği soruldu. CHP Genel Başkanı ise şu anda İnce'yi disipline vermeyi düşünmediğini söyledi.

17.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:20

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı muhalefetin en önemli ismi Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta "Bin günde memleket" hareketini başlattığını duyurmuştu. Parti yönetimine karşı eleştirilerde de bulunan İnce'nin partiden ihracı konuşulmaya başlamıştı. Tartışmalara son noktayı koyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu aşamada Muharrem İnce'yi disipline vermeyi düşünmediklerini söyledi.

Muharrem İnce konusunda ne diyeceği merakla beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuştu.

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:

"PARTİYE ZARAR VEREN HİÇ KİMSEYİ PARTİDE TUTMAK İSTEMEYİZ"

- Sizinle yine çok tartışmalı bir dönemin ardından buluşuyoruz. Önce kurultay, Millet İttifakı polemikleri ve tabii ki Muharrem İnce faktörü... Bir açıklama yaptınız ve iddiaları parti yönetimi olarak yanıtladınız. Muharrem İnce'yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?

Bu aşamada hayır.

- Peki hangi aşamada?

Partiye zarar veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz.

- Muharrem İnce CHP'ye zarar veriyor mu, kime yarıyor bu kargaşa?

Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta perşembe günü basın mensuplarının karşısına çıkarak "Bin günde memleket hareketi"ni başlattığını duyuran Muharrem İnce, 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de partisinin kendisinin arkasında durmadığını söylemişti. İnce, ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da eleştirilerde bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?

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