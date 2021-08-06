Kemal Kılıçdaroğlu'dan "Benim partimin bir politikası yok" diyen Tanju Özcan'a yanıt
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Kemal Kılıçdaroğlu'dan "Benim partimin bir politikası yok" diyen Tanju Özcan'a yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'Benim partimin bir politikası yok' diyen Tanju Özcan'a yanıt
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu," Benim partimin de bir politikası yok" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yanıt verdi. Sığınmacılara zam teklifini ağır bir şekilde eleştiren Kılıçdaroğlu, "Chp'nin politikası yok demek yanlış, asla öyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk TV'de Enine Boyuna programına katılarak canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında da açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, Özcan'ın "Benim partimin de bir politikası yok" söylemine yanıt verdi.

ÖZCAN: BENİM PARTİMİN DE BİR POLİTİKASI YOK

Sığınmacılara yönelik zam önerisi ve belediye meclisinde çay fırlatmasıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde yaptığı konuşmada kendi partisi olan CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef almıştı. "Benim partimin de bir politikası yok." diyen Özcan,Bizim genel başkan da çıkıyor '2 yıl içinde geri göndereceğiz' diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? Şu an da herhangi bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: CHP'NİN POLİTİKASI YOK DEMEK YANLIŞ

Canlı yayında Özcan'ın sözlerine karşılık olarak "CHP'nin politikası yok demek yanlış, asla öyle bir şey olamaz" açıklamasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'daki sığınmacılara zam teklifini de ağır bir şekilde eleştirdi.

"KİMSEYİ SUSUZ VE AÇ BIRAKAMAZSINIZ"

Kılıçdaroğlu konuyla alakalı olarak şu açıklamaları yaptı:

"Tanju Özcan bulunduğu bölgenin politik iklimi içinde öyle bir şey söylemiş olabilir. Erdoğan'a defalarca Suriye konferansı yap dedim, sonuçta biz yaptık. Göçmenlerle ilgili, yangınlar ve iklim konusunda çalışma yapacağız. Burası bir göçmen deposu olmayacak. Bolu Belediyesi'nde öyle bir karar çıkacağını zannetmiyorum. O doğru değil, kimseyi susuz ve aç bırakamazsınız. Hiçbir canlıyı bırakamazsınız. Doğa ormana yağmur veriyor. Düşmanınız dahi olsa aç bırakamazsınız. O politik atmosfer içinde, kendi seçim bölgesinin getirdiği politik atmosfer içinde söylemiş olabilir. Ama CHP'nin politikası asla ve asla ırkçı olamaz. İnançlara, kimliklere saygı gösteririz. Temel hedefimiz budur."

Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'Benim partimin bir politikası yok' diyen Tanju Özcan'a yanıt
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Emre İliksiz
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