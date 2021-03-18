Kemal Kılıçdaroğlu Alçıtepe'de muhtarlar ile bir araya geldi
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Kemal Kılıçdaroğlu Alçıtepe'de muhtarlar ile bir araya geldi

18.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:20
Kemal Kılıçdaroğlu Alçıtepe'de muhtarlar ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferinin yıldönümü dolayısıyla bölgeye ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferinin yıldönümü dolayısıyla bölgeye ziyarette bulundu. Kemal Kılıçdardoğlu ilk olarak Alçıtepe'de muhtarlar ile bir araya geldi.

Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferinin yıldönümü münasebetiyle Çanakkala'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nu partililer ve vatandaşlar Eceabat ilçesinin Alçıtepe köyünde karşıladı. Kılıçdaroğlu köy girişinde aracından inerek esnafa hayırlı işler diledi ve onlar ile sohbet etti. Kılıçdaroğlu, kendisini ailesi ile birlikte karşılamaya gelen Ayşe bebek ile fotoğraf çektirdi. Köylü kadınlar ile bir müddet sohbet eden Kemal Kılıçdardoğlu, daha sonra muhtarlar ile bir araya geldi. - ÇANAKKALE

Kemal Kılıçdaroğlu Alçıtepe'de muhtarlar ile bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu Alçıtepe'de muhtarlar ile bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu Alçıtepe'de muhtarlar ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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