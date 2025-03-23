Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Kurultay kararından sonra herkes eski genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı kararı merak ediyor. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu MedyaRadar'dan Ercan konuştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

İşte Kerimoğlu'nun açıklamaları:

"Biz kurultaydan sonra Kemal Bey'e yapılan haksızlıkları anlatmak için il il gezdik. Delegelerle konuştuk. Bununla ilgili de açıklamaları yaptık. Dün alınan karardan sonra herkes Kemal Bey'in ne yapacağını merak ediyor. Kemal Bey itibarının iade edilmesi için yeniden aday olacak. Yüzde yüz aday olacak. Biz günde iki defa konuşuyoruz. Dünkü konuşmamızda da bunun üzerineydi."

FATİH PORTAKAL'DANKILIÇDAROĞLU YORUMU

Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararı sonrası gözler CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kulislerde "Kılıçdaroğlu aday mı olacak?" soruları konuşulurken, dikkat çeken bir yorum gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

Sözcü TV ekranlarında konuşan Fatih Portakal, CHP içinden Özgür Özel'e rakip çıkma ihtimaline değinerek değerlendirmede bulundu. Portakal, "Böylesine kritik bir ortamda Özgür Özel'in karşısına aday çıkarsa, bana göre bu bir Truva atıdır. Bu dönemde çıkacak her aday partiyi değil, başka hesapları düşünüyordur. Parti içi demokrasiyle alakalı değil, ufak hesapların insanı olarak görürüm" dedi.