Kemal Haluk Cebe kimdir? Ne iş yapmaktadır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılacak olan Kemal Haluk Cebe kaç yaşındadır?
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Kemal Haluk Cebe kimdir? Ne iş yapmaktadır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılacak olan Kemal Haluk Cebe kaç yaşındadır?

27.11.2020 11:08 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:12
Kemal Haluk Cebe kimdir? Ne iş yapmaktadır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılacak olan Kemal Haluk Cebe kaç yaşındadır?

Kişisel gelişim, çalışma hayatında başarıyı artırma, iş hayatında yoğunlaşma, nefes teknikleri, Masaj eğitimleri, Akrofonoloji konularında kurs ve seminerler veren Kemal Haluk Cebe kimdir? Ne iş yapmaktadır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılacak olan Kemal Haluk Cebe kaç yaşındadır?

Kişisel gelişim, çalışma hayatında başarıyı artırma, iş hayatında yoğunlaşma, nefes teknikleri, Masaj eğitimleri, Akrofonoloji konularında kurs ve seminerler veren Kemal Haluk Cebe kimdir? Ne iş yapmaktadır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılacak olan Kemal Haluk Cebe kaç yaşındadır? İşte detaylar haberimizde...

KEMAL CEBE KİMDİR?

1967 yılında Hint asıllı hocası Bharata'dan yoga ve derin düşünme dersleri alarak 1974 yılında yoga ve derin düşünme hocalığına yükseldi. 1976 yılında isimlerle ilgili çalışmalara başladı. Ayni yıllarda Prof.Yuri Sarkof ile birlikte biyoenerji ve Çin tıbbı üzerine çalışmalar yaptı. Bu konu üzerine eğitimini Romanya, Bulgaristan ve Rusya'da sürdürdü. 1980 yılında da Magnetik sağaltım çalışmalarına başladı. Biyoenerji, Ayurveda, Akupresür, Şiyatsu, Şimatsu, Refleksoloji, masaj eğitmenliğini Romanya da almıştır.

Türkiye de Sosyal Bilimleri bitirmiş konuları ile ilgili çalışmalar yapmış araştırmacı-Yazardır. Yorumcu.com Yayın yönetmeni Altan Yıldız ile 1993 yılında ortak çalışmalarda bulunmaya başlamıştır. 1998 yılında yazdığı "UMUT BİYOENERJİ" adlı kitabı bu alanda bir ilk oldu ve Kültür Bakanlığı'nın beğenisini kazanarak Milli kütüphanelere girdi. Cebe'nin kaleme aldığı "FALA İNANMA FALSIZ KALMA " isimli bir kitabı bulunuyor. Bu kitap konuyla ilgili yazılan araştırma kitabıdır. 2009 Nisan ayında Biyoenerji, Reiki, Astroloji ve Yoga konularını ele alan SAĞLIKLI YAŞAM ALTERNATİFLERİ adlı kitabı yayınlanmıştır. Ekim ayından itibaren Altan Yıldız ile birlikte yazdıkları AKROFONOLOJİ adlı kitap yayına girmiştir. İsim bilimi ve Akrofonoloji üzerine araştırmalarının sonucunda AKROFONOLOJİ-2 adlı e-kitabı Temmuz 2010 tarihinde yayınlanmıştır. Kişisel ve kurumsal olarak verdiği eğitimlerde sadece özümüzdeki metotları kullanarak yaşama nasıl farklı bakılacağını öğretmektedir. Kişisel gelişim, çalışma hayatında başarıyı artırma, iş hayatında yoğunlaşma, nefes teknikleri, Masaj eğitimleri, Akrofonoloji konularında kurs ve seminerler vermektedir. 70 'in üzerinde konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. 80 nin üzerinde tv programlarına konuk olmuştur. 11 Mayıs 2002 ' de ANTALYA 1.SAĞLIKLI YAŞAM ALTERNATİFLERİ adlı panelde hem sunucu hem de konuşmacılığı üstlenmiştir. 5 yıldan uzun bir süre E TV de SAĞLIKLI YAŞAM ALTERNATİFLERİ, AKUPUNKTUR İLE SAĞLIK, DOĞADAKİ SAĞLIK, İSİMLERİN ANALİZİ, TÜKETİCİ HATTI adlı programların yapım ve sunumunu üstlenmiştir. Akrofonoloji ile ilgili Formsante dergisinde yazıları yayınlanmıştır. Kanal 6 da 1 yıl sunduğu Yorumcu adlı programda Akrofonoloji yorumları yapmıştır. Şu anda isim Bilimi ve İsimlerin titreşimini bilimsel platforma taşıyabilmek için çalışmalarını sürdürmekte. Bu konuyla ilgili İsim koçlarını yetiştirmektedir.

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Kahve Falı ile ilgili derin araştırmalar yaparak bilgisini yeni yetişmekte olan kahve falı bakan kişilerle paylaşmakta ve onları bu konuda eğitmektedir. Halen Fal konusuyla ilgili olarak Tellwe.com sitesinin danışmanlığını yapmakta ve yeni bir kahve falı kitabı üzerinde çalışmaktadır.

Akrofonoloji çalışmalarını paylaşmak üzerede isim-name.com sitesinin çalışmalarını yürütmektedir.

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