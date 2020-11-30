Kemal Ergün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kemal Ergün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
Açık oturum programlarına ve bazı televizyon programlarına da katılan Kemal Ergün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Kemal Ergün kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kemal Ergün hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Kemal Ergün'dür. Peki Kemal Ergün kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi işi yapıyor?
KEMAL ERGÜN KİMDİR?
Kemal Ergün (1967, Altınordu, Türkiye ) Mayıs 2011'den bu yana İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) başkanıdır.
Kemal Ergün doğum tarihi : 1967
Kemal Ergün kaç yaşında : 53 yaşında
Kemal Ergün nereli : Ordu
Kemal Ergün mesleği ne : İslam Toplumu Millî Görüş başkanı, İmam
14 Mayıs 2011 tarihinde İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanlığına seçilen Kemal Ergün 1967 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. 1992 yılında Mısır El-Ezher Üniversitesi Hadis Anabilim dalından mezun olan Ergün, 1993 yılında Almanya'ya gelerek IGMG Frankfurt Merkez Camii'nde imamlığa başladı. 1994 yılından sonra Rhein-Neckar-Saar Bölgesinde imamlık ve yöneticilik yapan Ergün, 2002-2011 yılları arası IGMG Köln Bölge Başkanı olarak görev yaptı. 2003 yılında Hacc Emirliği görevini de üstlenen Ergün, son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim bölümünde Almanya'nın göç ve entegrasyon politikası alanında yüksek lisans tezini tamamladı. Ergün evli ve 2 çocuk babasıdır.