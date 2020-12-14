Kemal Balaban Çınarcık'ta toprağa verildi
Yalova Valisi Muammer Erol, şehit Önder Balaban'ın abisi, valilik çalışanı Kemal Balaban'ın cenazesine katıldı.
Yalova Valisi Muammer Erol, şehit Önder Balaban'ın abisi, valilik çalışanı Kemal Balaban'ın cenazesine katıldı.
Çınarcık Merkez Camii'nde İsmail Özdemir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kemal Balaban, yeni mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Yalova Valisi Muharrem Erol, Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova İl Alay Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar, MHP İl Başkanı Namık Öz, Yalova İl Genel Meclis Başkan Vekili Murat Kaya, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Günay, MHP İlçe Başkanı Gökmen Bayraktar, CHP İlçe Başkanı Ali Zara, Yalova Valiği çalışanları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı