Kemal Arıkan kimdir? Kemal Arıkan suikastı nedir?

Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti. Peki, Kemal Arıkan kimdir? İşte, Kemal Arıkan'ın hayatı ve biyografisi!

28 Ocak 1982 tarihinde Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları üyesi Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından uğradığı suikastyapılmıştı. Üzücü olan günümüzde tekrar hatırlanırken Kemal Arıkan kimdir, araştırıldı.

KEMAL ARIKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1927, İskilip

Ölüm tarihi ve yeri: 28 Ocak 1982

1927 yılında İskilip'te doğdu. Ankara Gazi Lisesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1946'da Basın-Yayın Umum Müdürlüğü'nde aday memur olarak göreve başladı. 1950-1951 yıllarında askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamladı.

1955 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda meslek memuru olarak çalışmaya başladı. Milletlerarası Ekonomik İlişkiler Dairesi Umum Müdürlüğü'nde iki yıl kadar çalıştıktan sonra 1957 yılında Prag Büyükelçiliği İKinci Katipliğine atandı. Burada 1960 yılında Başkatipliğe yükseldi. 1962'de merkeze döndü ve İkinci Daire Umum Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Ertesi yıl Üçüncü Daire Umum Müdürlüğü'nde Şube Müdür oldu. 1964 yılında Şikago Başkonsolosluğunda Birinci Sınıf Konsolos görevine atandı.

1968-1970 yıllarında merkezde Şube Müdürü, Genel Müdür Yardımcılığını Tedvire Memur Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Arıkan, 1970 yılında Avustralya'ya, Kanberra Büyükelçiliği Müsteşarlığına atandı. Oradan 1973 yılında Sidney Başkonsolosluğu görevine tayin edildi. 1976-1978 yıllarında merkezde görev yaptıktan sonra Eylül 1978'de Los Angeles Başkonsolosu olarak atandı. Bu görev sırasında birçok kez tehdide maruz kaldı. Aldığı tehditler 6 Ekim 1980 tarihinde Ermeni militanlarca evinim bombalaması ile devam etti.

KEMAL ARIKAN SUİKASTİ

Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti.

Yakalanan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. Firar eden Krikor Saliba'nın ise aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti.