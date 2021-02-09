Kemal Albayrak kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kemal Albayrak'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kemal Albayrak da geliyor. Peki, Kemal Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kemal Albayrak'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kemal Albayrak'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Kemal Albayrak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, nerede çalışıyor, doğum tarihi kaç? Tüm bilgiler yazımızda...

KEMAL ALBAYRAK KİMDİR?

Kemal Albayrak (d. 1956, Ahılı, Kırıkkale), Türk siyaset adamı.

Kemal Albayrak doğum tarihi : 1956

Kemal Albayrak kaç yaşında : 64 yaşında

Kemal Albayrak mesleği ne : Siyasetçi

Kemal Albayrak nereli : Kırıkkale

Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü ve Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur, aynı Üniversitede Master yapmıştır. Kırıkkale'de Öğretmenlik ve İdarecilik, Ankara Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı, Ahılı Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Dairesi Başkanlığı, TBMM XX. ve XXI. Dönem Kırıkkale Milletvekilliği, XXI. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.