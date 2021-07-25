Kelle ütüleme ustaları yoğun mesailerine devam ediyor

Kelle ütüleme ustaları yoğun mesailerine devam ediyor Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ardından rağbet gören kelle ütüleme ustaları yoğun mesai yapıyor Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kurban bayramının ardından kelle ütüleme yoğun talep görüyor.

Kelle ütüleme ustaları yoğun mesailerine devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ardından rağbet gören kelle ütüleme ustaları yoğun mesai yapıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kurban bayramının ardından kelle ütüleme yoğun talep görüyor. Bayramda yoğun mesai yapan ustalar, bayram sonrasında da taleplere yetişmeye çalışıyor. Ustalar, 4 koldan kesilen kurbanların kellerini temizlerken, derideki tüyleri ütülüyor. Her yıl Kurban bayramında ve sonraki bir kaç günde ütülemeye talep olduğunu belirten esnaf, 10 dakikada ütülenen her bir kelle için 25 TL ücret aldıklarını belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal