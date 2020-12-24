Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti

Kelime Oyunu'nun önceki gün yayınlanan bölümünde Görkem Bey yarışmayı hiç harf almadan tamamladı ve birinci oldu. Yarışmacı son soruyu cevapladıktan sonra gitmeye kalkışınca Ali İhsan Varol'un engeline takıldı.

Usta sunucu Ali İhsan Varol'un sunumu ile ekrana gelen Kelime Oyunu'nun 22 Aralık günü yayınlanan bölümüne Görkem isimli yarışmacı damga vurdu. Hiç harf almadan bütün soruları bilen ve yarışmayı 9 bin 800 puanla tamamlayarak birinci olan yarışmacı, stüdyoyu terk etmeye kalkınca Ali İhsan Varol'un engeliyle karşılaştı.