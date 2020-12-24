Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti

24.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:35

Kelime Oyunu'nun önceki gün yayınlanan bölümünde Görkem Bey yarışmayı hiç harf almadan tamamladı ve birinci oldu. Yarışmacı son soruyu cevapladıktan sonra gitmeye kalkışınca Ali İhsan Varol'un engeline takıldı.

Usta sunucu Ali İhsan Varol'un sunumu ile ekrana gelen Kelime Oyunu'nun 22 Aralık günü yayınlanan bölümüne Görkem isimli yarışmacı damga vurdu. Hiç harf almadan bütün soruları bilen ve yarışmayı 9 bin 800 puanla tamamlayarak birinci olan yarışmacı, stüdyoyu terk etmeye kalkınca Ali İhsan Varol'un engeliyle karşılaştı.

Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti
Haber Yorumları (5)
PATOZ: sabit kanca''nın amcaoğlusu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FANİ: tebrikler çok güzel
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUHAMMET: heyyyt beeee adam çat çat cevap verdi geçti
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:12:20. #1.15#
title