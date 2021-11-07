Kelebekler, Hevsel Bahçeleri'ne yumurta bırakıyor

Diyarbakır Kalesi'nin yanında yer alan 3 bin hektarlık UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri, 200 civarında kuş türünün yanı sıra farklı türden kelebeklere de ev sahipliği yapıyor. Hevsel Bahçeleri'nin bulunduğu Dicle Vadisi'nde kelebekler, nesillerini sürdürmek için yumurta bırakıyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kelebeklerin besin zincirinin en alt halkası olduğu için büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

"Dicle Vadisi'ni korumamız lazım. Bulunduğumuz mekan; bir kuş ve doğa cennetini andırıyor. O yüzden hepimize görev düşüyor. Birey olarak, tarımda çalışan çiftçi olarak, sanayici olarak, hepimiz bu çeşitliliği korumak zorundayız. Burada kirliliğin önüne geçmemiz lazım. Bu canlıları sonraki nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmamız önem arz ediyor. Bu koruma çalışmalarıyla olur. Bizim Hevsel'i koruma gibi bir mecburiyetimiz var. Bu olağanüstü bir öneme sahip. Pek çok yerde bu çeşitliliği görebilmek için insanlar, yüzlerce kilometre yol katetmek lazım. Dicle Vadisi; çeşitli türler için dinlenme, barınma ve yuvalanma yeridir. Burası büyük bir öneme sahiptir."