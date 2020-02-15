: Kelaynaklar turistlerin ilgi odağı oldu

15.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:26

Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu, Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. İstasyon yılda yaklaşık 100 bin kişiye hizmet veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu, Şanlıurfa'yı ziyarete gelen turistlerin uğrak noktası oldu. İstasyonu yılda yaklaşık 100 bin kişi ziyaret ediyor. Nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kelaynaklar, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde sıkı bir şekilde korunuyor. Birecik'te 1977 yılında 2 adet ergin ve 9 adet yavru ile başlanan üretim çalışmaları neticesinde bugün kelaynak sayısı 244'e ulaştı. Kelaynaklar için bu yıl bir de Tür Koruma Eylem Planı hazırlandı. Kelaynakların dağılış gösterdiği alanların belirlenmesi, popülasyonunun sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak türün ortam tercihini, ekolojik-biyolojik ihtiyaçlarını, koruma ilkelerinin, oluşturulan koruma alanının yönetiminin, alandaki yerel insan faaliyetlerinin ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan eylem planı ile türün devamlılığı için alınabilecek tedbirler ortaya konuldu. Tür Eylem Planı kapsamında önümüzdeki 5 yıl türün korunması ve izlenmesi çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecek.

Bölgeye turist taşıyan pek çok turizm şirketinin tur güzergahına aldığı ve yılda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Kelaynak Üretme İstasyonu'nda gelen ziyaretçilerin bilgilendirildiği Kelaynak Tanıtım Merkezi de yer alıyor. Ülkemizde sadece Birecik'te bulunan ve her yıl Şubat ayında üreme dönemlerini geçirmek için tabiata bırakılan kelaynaklar istasyonda yaşamını sürdürüyor.

(Mehmet Kalay - Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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