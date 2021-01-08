Keko sözleri! Keko aşk sözleri! Keko sözler!

Genellikle kendilerini mahalle abisi olarak tanıtan 'kekoların' kendine has olan keko sözleri! Keko aşk sözleri! Keko sözler! olarak bu yazımızda topladık.

Kekolar, farklı tarzda taktıkları şapkaları, yanar dönerli eşofmanları ve omurgasız duruşları insanların aklında kalacak orijinal tiplerdir. Tek tip rastlasak da aslında skeçlere dahi konu olmuş kekoların kendine has başına buyruk tavırları ve birbirleri arasında oluşturdukları prensipleri vardır. Peki, orijinallikleri ile dikkat çeken keko sözleri! Keko aşk sözleri! Keko sözler! hepsi ayrıntıda!

KEKO SÖZLERİ!

Birbirinden farklı, dikkat çekici ve bir o kadar etkileyici keko sözleri akılda kalmaya devam ediyor.

Sana göre keko olabilirim fakat Tanrı'ya göre hayatı siyah gören bir meleğim.

3 günlük hayat dediler 365 günü kilitlediler.

Bilirsin beddua etmeyi sevmem, Allah belanı değil selanı versin.

Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin.

Ben şekil yapmıyorum, yapıyorum şekil oluyor.

Her tespih sallayan kabadayı olsaydı imamlar mafya olurdu.

Vurursunuz eyvallah da ölmezsem sıkıntı büyük.

Eğer beni güldürmek istiyorsanız ölümle tehdit edin.

Bizde yanlışlık olmaz olursa da yanlışlıkla olmuştur.

Taklaya gelse de kurduğumuz düşler, eksilmedi yüzümüzden o gülüşler.

Fakirlikten kesemediğimiz sakallar sosyetede moda olmuş.

Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık, müsait bir yerde indiler.

Keko sözleri! Keko aşk sözleri! Keko sözler!

Bizim kral olduğumuz yerde kimse devlet kuramaz.

Millet dayı olmuş etrafı boş bıraktık çakal dolmuş.

Bizde geri vites yok gerekirse ilerden döneriz.

Uzaktan sakin gibiyiz ama kafamız katliam.

Benimle dans etmeye kalkma. Seni yürümeye hasret bırakırım.

Bana hava atıcan diye kendini kasma. Damarlarındaki kan bile bana hasta.

Ben şekil yapmıyorum, yapıyorum şekil oluyor.

Tipiyle hava atanı kişiliğimle tribe sokarım!

Bizdeki ağırlık sizdeki teraziyi bozar.

Navigasyona gerek yok zaten herkes kendi yolunda.

Siz hızlı olmayı bizden kaçarken öğrendiniz.

Gidene yol yakışır. Fazla durma, asfalt yapışır.

Biz o son kusura bakıp defteri kapattık.

Çözemedim bazılarını. Uzaktan mı adamlar yoksa adamlıktan mı uzaklar?

Bazı insanlar ayakkabı mağazası gibi. Her numara var.

Senin yürüdüğün yoIIarda benim ayak izim var.

VarIığım oIaydır, yokIuğum çok fena koyar.

Biz kimseye ölmedik kimsede bize bayılmasın.

Hani beni kan tutuyor demiştin ya, sen gitme diye bileklerimi kestim.

Hayat bize hiç yeşil ışık yakmadı, sıkıntı yok bizde zaten hiç kırmızıda durmadık.

Nüfus sayımında seni de adamdan sayıyorlar mı?

Keko sözleri! Keko aşk sözleri! Keko sözler!

KEKO AŞK SÖZLERİ

Senin yaptığın atar benim hayatıma renk katar

Dumanlı sözler, esrarlı gözler her yerde seni özler.

Senin yaptığın gider benim hoşuma gider.

Aklına gelirim, aklın gider.

Kapılma rüzgarıma nezle olursun.

Canım yanıyo dedikçe benzin döktünüz.

Ayık ol tatlım. Yıkılmaz tahtım.

Gidişin bana koymadı ki ben senin yürüyüşüne hastayım.

Ölüme gidelim dedin de, mazot mu yok dedik.

Ben seni stalklamam, haberin gelir.

Varlığımda kıymet bilmeyeni yokluğumla terbiye ederim.

3 kuruşluk adama 5 kuruşluk değer verirsen, aradaki 2 kuruşa seni satar.

Boş yapma.

Gönlünde yer yoksa sevgilim, mühim değil ayakta da giderim.

Esrarlı gözler hep seni gözler.

Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm ben senin için yaşamayı göze almışım.

Ben seni hayal kurmak için değil hayat kurmak için sevdim gülüm.

Bir anlam ol istedim hayatımda, fakat sen yalan oldun yaşadığım her dakika.

Seni sevmek suçsa ara 155'i gelsin.

Odunum ama bir tek sana yanarım.

Ne geliyorsa başımıza aşırı şekilli sevgimizden geliyor.

Sadece gülüşümü tut, öfkem sana ağır gelir.

Yazı gelirse benimsin tura gelirse tekrar atarız.

Vur hançeri kalbime, kalbim kana bulansın. Fazla derine inme çünkü orada sen varsın.

Biz aşkta, sevgide hep gelmeyenleri bekledik. Sonra da sigaramızı yakıp kaçak çayımızı demledik.

Sen marka parfümlerinden kokarsın ben ise sana duyduğum hasret gibi kokarım.

Reflekslerim iyidir ama gözümden düşerken tutamadım.

Ben boşalan kadehlerin değil sensiz geçen günlerin sarhoşuyum.

KEKO SÖZLER NELERDİR?

Biz insanlara notunu hayvanlara otunu veririz.

Herkes artist olmuş bana da yönetmenlik düşer.

Doktor değilim ama hastam çok.

Arkamdan konuşanların hayallerin de imzam var.

Adam sandıklarımız madam çıktı.

Reçetene yol yazdım her gün biraz alırsın.

Teknik servis miyim ki bütün arızaları ben düzelteyim.

Biraz insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

Senin hava attığın yerde benim fırtınam kopar.

Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik.

Hava şartları ne olursa olsun bizim mekânda uçuşlar iptal olmaz.

Baktım düzeltemiyorum. İyice bozarım.

Sıkıntı yok yürürüm. Sen ayak altında dolaşma yeter.

Sizin karakteriniz, benim psikolojimden bozuk.

Hızlısınız amma yokuş aşağı.

Ölmek için bir sebebim yok ama yaşamak için de sınırdayım.

Bir kuruşun yoksa bir duruşun olsun.

Sizin etiket olduğunuz yerde fiyatı biz belirleriz.

Semt bizim. Ev kira.

Işıkları kapatıyorum, beni bulmak istersen kendini yak.