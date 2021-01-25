Keira Knightly: Erkek yönetmenlerle çıplak sahneler çekmeyeceğim
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BBC

Keira Knightly: Erkek yönetmenlerle çıplak sahneler çekmeyeceğim

25.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:22
Keira Knightly: Erkek yönetmenlerle çıplak sahneler çekmeyeceğim

İngiliz oyuncu Keira Knightly, yönetmeni erkek olan filmlerde çıplak sahneler çekmeyeceğini söyledi.

İngiliz oyuncu Keira Knightly, yönetmeni erkek olan filmlerde çıplak sahneler çekmeyeceğini söyledi.

Chanel Connects podcast yayınına katılan 35 yaşındaki Knightly, "Çıplak sahneler çekme konusunda kendime mutlak bir yasak koymadım. Ama erkeklerle evet. Bu kısmen kibrim, kısmen de erkek bakış açısı yüzünden" dedi.

Son yıllarda, özellikle de #MeToo (#SenDeAnlat) hareketinden sonra sevişme sahnelerinde oyunculara nasıl muamele edildiği kamuoyunda daha tartışılır olmuştu.

MeToo hareketi, ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'e yönelik tecavüz ve taciz suçlamalarının ardından başlamıştı. Hareket, kısa sürede dünyanın birçok yerinde kadınlar ve kimi zaman da erkeklerin başlarından geçenleri paylaştıkları bir platforma dönüşmüştü.

Birçok stüdyo şimdi sevişme sahnelerinde oyunculara saygılı davranıldığından emin olmak için çekimler sırasında özel koordinatörler bulunduruyor.

Knightly daha önce, 2015'te anne olmasının ardından film sözleşmelerine çıplak sahnelerde görünmeme maddesi eklettiğini açıklamıştı.

'Erkek bakışı'

Keira Knightly, röportajda kadınların yaşam deneyimlerini konu alacak bir filmde bir kadın yönetmenle çalışmak isteyeceğini söyledi.

Knightly şöyle konuştu:

"Annelik yolculuğu ve insanın vücudunu olduğu gibi kabul etmesi hakkında bir film yapıyorsam, üzgünüm ama kadın bir yönetmen olmak zorunda. Bunu anlayacak bir kadın. Erkek bakış açısını yansıtmak çok rahatsız edici."





Bazı filmlerin çıplak sahneler gerektirdiğini kabul ettiğini söyleyen Knightly şöyle devam etti:

"Herkesin üzerine yağlar sürdüğü ve tuhaf sesler çıkardığı korkunç seks sahnelerinde olmak istemem. Bazı sahneler gerçekten gereklidir o zaman ben de 'Anlıyorum o zaman sizin başka birini bulmanız gerekiyor' derim. Ben iki çocuk doğurdum. Bir grup erkeğin önünde çıplak durmak istemem."

Knightly daha önce beş yaşındaki kızına, kadınların kendisinin onaylamadığı şekilde tasvir edildiği Disney filmlerini yasakladığını söylemişti.

Keira Knightly: Erkek yönetmenlerle çıplak sahneler çekmeyeceğim
BBC
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