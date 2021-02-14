Kefaret: Zeynep kimdir? Kefaret: Zeynep Gökmen Çınarlı kimdir? Kefaret: Zeynep karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay kimdir?

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret: Zeynep kimdir? Kefaret: Zeynep Gökmen Çınarlı kimdir? Kefaret: Zeynep karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay kimdir?

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret: Zeynep kimdir? Kefaret: Zeynep Gökmen Çınarlı kimdir? Kefaret: Zeynep karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KEFARET: ZEYNEP GÖKMEN ÇINARLI KİMDİR?

Bursa'da subay bir baba ile öğretmen bir annenin kızı olarak doğmuştur. Anne ve baba İzmir Karşıyaka kökenlidir, Zeynep ailesinden kontrol ve düzen alışkanlığını almış ve kuracağı yeni ailesinde de bu alışkanlığını sürdürecektir.

İlerleyen yıllarda Zeynep'in hayatına Ahmet girer.

Kırsal yaşamdan ve doğa sporlarından hoşlanan Zeynep ve Ahmet Şile'de güzel bir yaşam kurarlar. Zeynep çocuklarının bakımı için zaman zaman ara verdiği müzik öğretmenliğine döner. Büyük bir sevgi ile ailesi ile ilgilenir, çevresi ile iyi ilişkiler dostluklar kurar ve titiz ve düzenli bir ev yaşamının bütün yükünü üstlenir. Sonrasında gelişen olaylarla Zeynep'in hayatı altüst olacaktır, ona umut veren ellerden biri ise Sinan polis olacaktır.

KEFARET: NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, (d. 26 Mart 1976, Afyonkarahisar), Türk oyuncudur. Sanatçı, özellikle 2000'lerde aldığı rollerle tanınmaktadır.

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı. 2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat'ta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.

Yine 2004'te beş yönetmenin yönettiği Anlat İstanbul filminde "Saliha" karakterini canlandırdı. 2005-2006 sezonunda atv'de yayımlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık'la başrolü paylaştı. 2006'da Cem Özer'le Sen Olmasaydın adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2006 yılının Eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Yaşamın Kıyısında isimli filmin çekimlerine başladı. "Ayten Öztürk" adlı lezbiyen Türk kızını canlandırdığı film, 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı ve "En İyi Senaryo" ödülünü kazandı. 2007'de Ezo Gelin dizisinde "Ezo Gelin"i canlandırdı. Ortadoğu'nun en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde başkanlığını ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg'in yaptığı ana jüride yer aldı.

Şubat 2011'de Cem Özer'den boşandı. Ocak 2010'da yayınlanmaya başlayan Aşk ve Ceza isimli dizide Murat Yıldırım'la başrolü paylaştı. 2011'de dizi sona erdi. Aynı yıl içerisinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan Sensiz Olmaz adlı dizinin başrolünde yer aldı. Ardından 2012 yılında Sultan dizisinde rol aldı ve dizi 20. bölümde final yaparak ekranlara veda etti. 2013 yılında ise Aşk Kırmızı filminde oynadı. Galip Derviş ve İşler Güçler dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl içerisinde Bebek İşi dizisinde "Candan" karakterini canlandırdı. 2014 yılında Gece filminde oynadı ve Cinayet adlı dizide rol aldı. 2015 yılında efsane dizi Paramparça'da canlandırdığı "Gülseren" karakteriyle yeniden zirvenin sahibi olan Yeşilçay, 2016 yılında senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı.

FİLM VE DİZİLERİ

2016 – İkinci Şans (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem 2. Sezon (Kösem Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Köstebekgiller: Perl Orman (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Hastane Resepsyonundaki Hemşire) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Paramparça (2) (Gülseren Gülpınar) (TV Dizisi)

2014 – Gece (Süsen) (Sinema Filmi)

2014 – Cinayet (Zehra Kaya) (TV Dizisi)

2014 – Galp Derviş 3. Sezon (TV Dizisi)

2013 – Bebek İşi (Candan (Anne)) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Kırmızı (Nazlıgül) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (33. Bölüm)

2012 – Sultan (Sultan) (TV Dizisi)

2011 – Sensiz Olmaz (Feryal) (TV Dzs)

2010 – Çınar Ağacı (Sonay) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Aşk ve Ceza (Yasemn) (TV Dizisi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Hürmüz) (Sinema Filmi)

2008 – Vicdan (Aydanur) (Sinema Filmi)

2007 – Yaşamın Kıyısında (Ayten Öztürk) (Sinema Filmi)

2007 – Adem'in Trenleri (Hacer) (Sinema Filmi)

2006 – 2007 – Ezo Gelin (Ezo) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Arzu) (TV Dizisi)

2004 – 2005 – Melekler Adası (Şerbet/Ayşe ) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Uyuyan Güzel Saliha) (Sinema Filmi)

2003 – Asmalı Konak – Hayat (Bahar Karadağ) (Sinema Filmi)

2002 – Reyting Hamdi (Nurgül) (TV Dizisi)

2002 – Mumya Firarda (Fatıma) (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Bahar Karadağ) (TV Dizisi)

2001 – Şellale (Nergis) (Sinema Filmi)

2001 – 90-60-90 (Deniz) (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Gülsüm) (TV Dizisi)

1998 – Herşey Çok Güzel Olacak (Hemşire) (Sinema Filmi)