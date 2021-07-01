Kefaret yeni bölüm ne zaman? Kefaret 32. bölüm bugün var mı? Kefaret 32. fragmanı yayınlandı mı?
Ekranları sevilen dizisi Kefaret bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kefaret dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kefaret yeni bölüm ne zaman, Kefaret 32. bölüm bugün var mı, Kefaret son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Kefaret bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kefaret dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kefaret yeni bölüm ne zaman, Kefaret 32. bölüm bugün var mı, Kefaret yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…
KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zeynep Sinan'ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil'in trajik ölümü Sinan'ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre'den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu'yu ararken yaralanır. Ahmet'i tedavi etme sırası Arzu'dadır. Meltem, Zeynep ve Alp'in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem'in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu ögrenir.
KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep Sinan'ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil'in trajik ölümü Sinan'ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre'den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu'yu ararken yaralanır. Ahmet'i tedavi etme sırası Arzu'dadır. Meltem, Zeynep ve Alp'in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem'in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu ögrenir.