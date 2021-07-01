Kefaret yeni bölüm ne zaman? Kefaret 32. bölüm bugün var mı? Kefaret 32. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Kefaret bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kefaret dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kefaret yeni bölüm ne zaman, Kefaret 32. bölüm bugün var mı, Kefaret son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...